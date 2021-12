Izak również pojawi się na gali HIGH League? Może skomentować walkę pashy!

HIGH League to federacja, która coraz bardziej rozpycha się na rynku sportów walki, chociaż zorganizowała jak dotąd tylko jedną galę. Druga edycja, która odbędzie się w Krakowie w lutym 2022 roku zapowiada się równie emocjonująco, m.in. przez walkę pashaBicpes vs Owca WK.

Izak skomentuje walkę

Informację na temat roli Piotra „Izak" Skowyrskiego na gali HIGH League 2 przekazał youtuber RITO w jednym ze swoich filmów. Twórca twierdzi, że komentator zrelacjonuje tylko walkę pomiędzy pashą a Owcą. Pozostałe walki będą zaś komentowane już przez innych komentatorów.

Taki wybór powinien ściągnąć na galę HIGH League jeszcze więcej kibiców, bowiem Izak i pasha to jedni z najbardziej rozpoznawalnych graczy w Polsce. Sam Skowyrski od lat powiązany jest z Jarząbkowskim – wielokrotnie komentował jego spotkania w barwach Virtus.pro. Wielu kibiców sukces polskiej drużyny VP łączy właśnie z Izakiem. Fani zapewne chcieliby zobaczyć owy duet w takiej samej konfiguracji jak przed laty – z pashą w ferworze walki, a Skowyrskim relacjonującym pojedynek.

Sam Izak często powtarzał, że przygotowuje się właśnie do skomentowania gali MMA. 34-latek wspomniał o tym między innymi w podcaście prowadzonym przez Bogusława Leśnodorskiego i Żurnalisty. - Trenuję MMA pod kątem komentatorki. Nie mówię, że będę to robił na pewno, ale fajnie jest otworzyć sobie jakieś drzwi. Właściwie federacje ściągają mnie od dawna, ale to nadal jest rozpatrywane negatywnie na rynku – że dużo jest w tym patologii. Nie każda firma patrzy na to pobłażliwym wzrokiem. Nie każdemu pasuje, że Izak komentowałby gale freakowe – twierdził jeszcze kilka miesięcy temu Izak.

Wygląda na to, że Skowyrski wreszcie otrzymał zielone światło i stanie za mikrofonem podczas walki. Warto wspomnieć, że pojedynek pashy i Owcy odbędzie się w innej formule – będzie to walka bokserska z wykorzystaniem małych rękawic.

Sam Izak od dawna nie jest już tylko związany z esportem. Komentator miał w przeszłości przyjemność skomentować kilka spotkań reprezentacji Polski w piłkę nożną. Przyciągnął wówczas sporo widowni na platformę internetową TVP, na której komentował mecze wraz z Maciejem Iwańskim. Teraz poza otworzyć się na inny sport.

