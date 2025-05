Zadyma we Wrocławiu! Hiszpanie i Anglicy zgotowali Polakom piekło przed finałem

Chelsea i Betis byli jednymi z głównych faworytów do gry w finale Ligi Konferencji, stąd ich obecność we Wrocławiu nie jest żadną niespodzianką. Oba kluby posiadają też liczne i zaangażowane grupy fanów, których tysiące przyjadą do stolicy Dolnego Śląska, by obejrzeć ukochane drużyny w walce o europejskie trofeum. Kibiców nie odstraszyły nawet horrendalne ceny za nocleg, które wzrosły o kilka razy w porównaniu do innych terminów.

Awantura we Wrocławiu. W ruch poszły policyjne pałki i gaz łzawiący

We wtorek, na dzień przed spotkaniem, kibice obu drużyn opanowali Rynek we Wrocławiu. Jak donosi Gazeta Wrocławska, centrum miasta zostało zalane przez fanów obu drużyn, a znalezienie stolika w barze czy restauracji graniczyło z cudem. Policja oddzieliła fanów obu zespołów, by uniknąć ich konfrontacji, ale do tej i tak doszło. Na jednym z nagrań widać, jak na głównym placu miasta rzucane są race, krzesełka, a kibice biją się pomiędzy sobą. Niektórych musiała obezwładniać policja.

Inny materiał wideo pokazuje kibiców, którzy za pomocą krzesełek i stolików rozmieszczonych w jednym z restauracyjnych ogródków obrzucali próbującą interweniować policję.

W celu uspokojenia i ponownego odseparowania od siebie pseudokibiców Chelsea i Betisu, na miejscu pojawiły się oddziały prewencji, uzbrojone w tarcze, pałki oraz gaz łzawiący. Ta ostatnia broń także została zastosowana, co widać na nagraniach.

Finał Chelsea z Realem Betis odbędzie się w środę o godzinie 21:00, a jego miejscem rozegrania będzie Stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu. Zdobycie europejskiego trofeum, nawet tego najmniej ważnego, z pewnością umili zakończenie sezonu fanom jednej z drużyn, ale przypomnijmy, że obie w następnym sezonie wywalczyły sobie prawo gry w bardziej prestiżowych rozgrywkach. The Blues zajęli czwarte miejsce w Premier League, dzięki czemu zagrają w Lidze Mistrzów. Z kolei Betis uplasował się na szóstym miejscu w LaLiga, przez co zagra w Lidze Europy.