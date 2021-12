"Tęczowe utwardzenie" kosztuje tyle, co mieszkanie w Warszawie! I nic nie robi

Skórki, tak zwane skiny, to nic innego jak ozdobna część broni. Gracze kolekcjonują je, upiększają za pomocą naklejek, handlują nimi i także losują w specjalnych skrzynkach. Ich cena może wynosić nawet 150 tysięcy dolarów – tyle, co przyzwoite mieszkanie w Warszawie. A co lepsze, skiny nie mają żadnego praktycznego zastosowania, mają jedynie ładnie wyglądać.

Czym są skiny?

Na początku krótka lekcja o skinach. Są to skórki do broni, które sprawiają, że podstawowy wygląd przykładowo AK47 zmieni oblicze. Valve, czyli producent CS:GO, co jakiś czas wprowadza nowe kolekcje skinów. Kolekcje znajdują się zazwyczaj w skrzynkach, które są do kupienia. Gracze losują skina otwierając skrzynkę. Im rzadsza skórka, tym droższa.

Valve regularnie wprowadza nowe skiny, bo to się firmie po prostu opłaca. Kolejne skrzynki wzbudzają ogromne emocje graczy i zaspokajają w nich żyłkę hazardu. Otwieranie pojemników ze skinami to bowiem nic innego, jak zwyczajny hazard, w którym mamy małe szanse na zwrot pieniędzy. Co prawda przedmioty w grach potrafią kosztować dużo, ale jest ich jedynie mały procent. Kupując skrzynkę gracz nie wie, co może mu się trafić. Większość skinów kosztuje niewiele, a na pewno mniej niż koszt zakupu skrzynek. Gracze na tym tracą, ale Valve zarabia ogromne pieniądze.

Co wpływa na cenę?

Wiedzę o skinach już posiadamy, teraz postaramy się wytłumaczyć, dlaczego potrafią tyle kosztować. Otóż jest kilka elementów, które definiują cenę skórek. Pierwszą cechą drogiego skina jest jego rzadkość. Najlepsze, oznaczone czerwonym kolorem, wypadają najrzadziej podczas otwierania skrzynek.

Również rodzaj skrzynki wpływa na cenę. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że nie każdy pojemnik jest taki sam. Niektóre kosztują nawet kilkadziesiąt złotych, a niektóre kilkanaście groszy. Wszystko zależy od atrakcyjności kolekcji, która znajduje się w środku, oraz od rzadkości owej skrzynki.

Trzeci punkt to poziom zużycia. Jest on przyznawany przypadkowo podczas losowania skina. Istnieje kilka poziomów: po ciężkich walkach, po testach bojowych, mocne zużycie, lekkie zużycie, prosto z fabryki. Im mniejsze "zużycie", tym lepiej broń wygląda i tym samym jest droższa.

Czwartą cechą drogiego skina są naklejki na nim umieszczone. Naklejki to kolejne elementy upiększające broń. Niektóre potrafią kosztować krocie. Jeśli takimi naklejkami przyozdobimy naszą broń, wówczas cena skina podskoczy. Najdroższe skórki cechują się tym, że są obklejone przedmiotami bardzo rzadkimi i pożądanymi.

Na cenę wpływa również status zwany "pamiątką". Takim przydomkiem mogą pochwalić się nieliczne skórki, które pochodzą ze specjalnych skrzynek, które trafiają do rąk graczy jedynie podczas Majorów, czyli nieformalnych mistrzostw świata CS:GO wspieranych przez Valve. W owych skrzynkach znajdują się rzadkie skiny, które na dodatek posiadają złote naklejki Dzięki nim dowiemy się, z jakiego meczu Majora pochodzi pojemnik. Naklejki bowiem przedstawiają drużyny, logo turnieju, a nawet nick gracza, który w rundzie, w której organizatorzy rozlosowali skrzynki, został MVP.

Ostatni element to tak zwany "StatTrack" czyli urządzenie, które liczy nam zabójstwa zdobyte za pomocą danego skina. Jest on również przyznawany losowo, podczas losowania skina ze skrzynki. Dla graczy "StatTrack" jest ważny, bo duża liczba na liczniku oznacza zarówno doświadczenie zawodnika, jak i posiadanie skina przez dłuższy okres.

Najdroższe skiny w historii

Pora na danie główne, czyli zestawienie najdroższych skinów w historii CS:GO. Trzeba zaznaczyć, że są to dane szacunkowe, bowiem niemożliwe jest stworzenie kompletnego rejestru. Niektóre skiny mogą być sprzedawane w prywatnych transakcjach, które nie pojawiają się nawet na giełdach. Warto również dodać, że najdroższe skórki są sprzedawane poza systemem Valve. Na rynku Steam bowiem jest ustawiona maksymalna dopuszczalna cena aukcji, która aktualnie wynosi 1800 dolarów. Jest to zdecydowanie za mało w przypadku najdroższych skinów, z tego powodu powstały zewnętrzne serwisy, które nie posiadają takich limitów.

W 2020 roku jeden z chińskich kolekcjonerów zakupił skin do broni M4A4 "Ryk" za 130 tysięcy dolarów w gotówce. Skórka posiadała dodatkowo StatTrack, status "prosto z fabryki" oraz cztery niezwykle rzadkie i drogie naklejki iBuyPower z IEM Katowice 2014. Całość złożyła się na cenę podaną wyżej.

Sam skin "Ryk" jest już bardzo drogi. Wiąże się z nim ciekawa historia, bowiem broń została wycofana ze skrzynek w 2014 roku. Powód? Oryginalny autor grafiki zgłosił plagiat. Valve więc zmodyfikowało obrazek, a następnie wycofało skina ze skrzynek. Obecnie jest to biały kruk, stąd jego astronomiczna cena.

Skin M4A4 Ryk z naklejkami iBUYPOWER. screenshot

Jeszcze droższy okazał się skin do AK47 zwany "Tęczowym Utwardzeniem". W tym wypadku każdy egzemplarz różni się wzorem. Istnieje prosty schemat – im więcej niebieskiego koloru, tym większa wartość. Najdroższy skin z tej kolekcji jest w całości niebieski, co jest niezwykle rzadkim przypadkiem. Ponadto posiada StatTrack i cztery naklejki Titan Hologram IEM Katowice 2014 – również bardzo drogie. Za całość zapłacono 150 tysięcy dolarów. To obecnie ponad 600 tysięcy złotych, czyli wartość niezłego mieszkania w Warszawie.

Kosmicznie drogi może być nóż Karambit "Tęczowe Utwardzenie". Z tego samego powodu, który został wymieniony wyżej – skin musi być cały niebieski. Co ciekawe istnieje tylko jeden taki przedmiot i posiada go od 5 lat ta sama osoba. Skin wyceniony jest nawet na kilkaset tysięcy dolarów. YouTuber Anomaly obliczył, jakie jest prawdopodobieństwo, by otrzymać takiej samej jakości Karambita. Szansa na wylosowanie wynosi 0,000000267%.

Karambit Tęczowe Utwardzenie 'blue gem'. screenshot

