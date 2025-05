Tak Lato podsumował decyzję Lewandowskiego ws. reprezentacji. "To skandal"

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany i intensywny sezon. Rozegrał łącznie 52 mecze, w których strzelił 42 gole. Niedawno wrócił do pełni sił po kontuzji. Mimo to zdecydował się nie pojechać na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. "Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - oznajmił.

Grzegorz Lato bez litości dla Lewandowskiego

Decyzja napastnika wywołała niemałe poruszenie, ponieważ ekipę Michała Probierza czekać będzie bardzo ważne spotkanie z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Z tego powodu Lewandowski został skrytykowany przez część ekspertów. Jednym z nich jest Grzegorz Lato.

- Nie znam innego zawodnika, który by sobie wybierał mecze, w których chce zagrać, bo jest zmęczony. Dla mnie to jest nie do przyjęcia! To jest skandal! "Jestem zmęczony, mam was w d… i jadę na wakacje". Jeśli nie chce grać dla Polski, to niech powie, że rezygnuje. Ma 36 lat, cześć, do widzenia i nikt nie będzie miał do niego pretensji - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport. Oberwało się również Michałowi Probierzowi, który nie zamierza rezygnować z Lewandowskiego.

- Niech trener nie opowiada głupot, coś mu się pochrzaniło! Nie ma odwagi powiedzieć mu wprost: "Słuchaj, Robert, albo przyjeżdżasz i jesteś z nami, a jeśli nie, to dziękujemy i do widzenia!" - dodał Lato. Wcześniej Lewandowskiego skrytykował również Jacek Ziober.

- Powinien przyjechać, potrenować z drużyną, i dopiero po tych treningach podjąć decyzję. W ten sposób pokazałby dobitnie, że reprezentacyjny zespół jest dla niego ważny. Nie jest to ładne zachowanie Roberta, nie jest to postawa fair w stosunku do kolegów z reprezentacji - powiedział były kadrowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Reprezentacja Polski najbliższy mecz zagra 6 czerwca. Tego dnia zmierzy się towarzysko z Mołdawią. Następnie 10 czerwca zagra z Finlandią.