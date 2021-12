Afera na mistrzostwach świata. Polscy esportowcy otrzymywali groźby

Trwa obecnie VALORANT Champions 2021, czyli mistrzostwa świata w strzelance Riot Games. Na nich możemy oglądać między innymi Acend, którego barwy reprezentuje dwóch Polaków - Aleksander "zeek" Zygmunt oraz Patryk "starxo" Kopnczyński. Zespół naszych rodaków rozgrywał w piątek inauguracyjne spotkanie przeciwko Vivo Keyd, aczkolwiek nie wszystko poszło po jego myśli.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Przeciwnicy Acend oszukali na jednej mapie

Obie drużyny wygrały po jednej mapie, co oznaczało, że potrzebna była mapa decydująca. Nią było Breeze. Na niej pierwotnie zwyciężyła ekipa z Ameryki Południowej, spychając Acend do dolnej drabinki. Jak się jednak okazało, zawodnik Vivo Keyd umieszczał na Breeze kamerę Cypher w miejscu, które uważane jest za niedozwolone, co było wiadome przed startem serii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Riot więc zdecydował się ukarać południowoamerykańską formację, przyznając finalnie wygraną Acend. To wzbudziło wiele kontrowersji i dyskusji, aczkolwiek tak jak wspomnieliśmy, Jonathan "JhoW" Glória powinien wiedzieć, że poszczególne zagranie jest niedozwolone. Niemniej po jakimś czasie organizatorzy stwierdzili, że trzecia mapa powinna zostać ponownie rozegrana.

Zespół Polaków wygrał powtórkę, ale ona i tak odbyła się w cieniu gróźb

Ponowny pojedynek Acend z Vivo Keyd na Breeze miał miejsce w niedzielę, a zespół Polaków rozpoczął go z przewagą 7-0. Finalnie graczom we fioletowych trykotach udało się zatriumfować i przejść do finału drabinki wygranych. Jak jednak zwracają uwagę gracze Acend, nie obyło się bez nieprzyjemnych sytuacji wokół całej powtórki.

Polska Liga Esportowa. Niespodzianka! MAD DOG'S PACT wygrywa jesienną edycję turnieju

Wystarczy spojrzeć chociażby na Twittera jednego z członków Acend, Vladyslava "Kilesa" Shvetsa. Zwraca on uwagę na to, że wraz z kolegami z drużyny zaczął otrzymywać groźby śmierci. - Teraz otrzymujemy groźby śmierci oraz brak szacunku ze strony innych "profesjonalistów" czy przeciwników - napisał Kiles.

Sam starxo podkreślił, że ilość nienawiści wymierzona w jego kierunku w ostatnich parunastu godzinach jest niewyobrażalna. W wyniku tego Polak zdecydował się wyłączyć wszystkie media społecznościowe do zakończenia turnieju.

Samo Acend nie miało za dużo czasu, aby spróbować się zresetować. Już w poniedziałek o 15:00 Polacy i spółka staną do boju z Envy o wyjście z grupy A z pierwszego miejsca. Mecz ten będzie można śledzić między innymi w serwisie Twitch.tv.

Siedzą po nocy, jedzą chipsy i piją gazowane napoje? A właśnie, że nie