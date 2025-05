Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski spadł z Ekstraklasy i będzie próbował jak najszybciej do niej wrócić. Chociaż można było się zastanawiać, czy na pierwszoligowych boiskach zespół poprowadzi Ante Simundza?

Śląsk Wrocław ogłosił decyzję ws. Ante Simundzy. "Mamy robotę do zrobienia"

Spekulowało się, że Słoweniec utrzyma posadę. A decyzję klub ogłosił w środę, publikując w serwisie X wideo nawiązujące do wyborów prezydenckich. Na karcie wpisano Simundzę oraz "innego trenera", jednak krzyżyk znalazł się przy nazwisku pierwszego.

- Mamy robotę do zrobienia. Do zobaczenia w nowym sezonie - powiedział 53-latek w innym filmie. A na oficjalnej stronie klubu napisano: "Trener Ante Simundza podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Szkoleniowiec (prolongował - red.) umowę do końca czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o dwa kolejne lata. Gramy dalej, trenerze!".

Prezes Śląska Wrocław komentuje przedłużenie umowy Ante Simundzy. "Bardzo mocny punkt"

- To dla nas pierwszy i najważniejszy krok w budowie zespołu na nowy sezon. Jako klub znaleźliśmy się w trudnej, pierwszoligowej rzeczywistości, w której jednak chcemy spędzić jak najmniej czasu. Wierzymy, że mocno pomoże nam w tym właśnie Ante Simundza. Przed nami wiele wyzwań, jednak nikt nie ma wątpliwości, że taki szkoleniowiec to bardzo mocny punkt Śląska Wrocław - powiedział prezes klubu Michał Mazur.

Dotychczas Ante Simundza poprowadził Śląsk w 16 meczach. Po pięć wygrał i zremisował, a sześć przegrał. Przed objęciem polskiego klubu pracował m.in. w Mariborze, NS Mura i Łudogorcu Razgrad.