- To wstyd, że ten klub nie ma stadionu - mówił po meczu Bruk-Bet Termaliki z Radomiakiem wychowanek beniaminka, Piotr Wlazło. Piłkarz po latach wrócił do rodzinnego miasta na mecz, ale w wypowiedzi po spotkaniu chciał głównie zaapelować do działaczy, którzy mogliby przywrócić Radomiakowi jego dom.

03.10.2021