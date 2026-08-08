Śląsk Wrocław w niedzielę walczył o drugie zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie. Podopieczni Ante Simundzy podejmowali dziś Cracovię - zespół, który nie wygrał meczu ligowego od marca. W pierwszej połowie to Cracovia była lepsza i gospodarze mieli szczęście, że do przerwy nie przegrywali. Druga połowa była już dużo gorsza. Śląsk końcówkę meczu grał w osłabieniu z powodu czerwonej kartki, ale zremisował 0:0 i wywalczył punkt.

Bartosz Naus, 9 sierpnia 2026, 16:46