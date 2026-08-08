Ekstraklasa
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Tak wygląda tabela Ekstraklasy po niedzielnych meczach
Jagiellonia Białystok mogła zmienić Lecha Poznań na pozycji lidera PKO Ekstraklasy, ale przegrała z Widzewem Łódź (0:2). Tabela po niedzielnych meczach prezentuje się bardzo ciekawie.
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Widzew znokautował Jagiellonię tuż po przerwie
Sensacja przy ulicy Słonecznej w Białymstoku! Widzew Łódź dwukrotnie rozmontował defensywę niepokonanej w tym sezonie Jagiellonii. I to w dwie minuty, co dało ekipie Aleksandara Vukovicia cenne zwycięstwo - nie tylko pierwsze w tej kampanii, ale i takie, które przełamało fatalną passę Widzewa przeciwko... Adrianowi Siemieńcowi.
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Mecz Lecha przełożony. Jest oficjalna decyzja
Lech Poznań pokonał w niedzielę Piasta Gliwice (3:0) w trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy. "Kolejorz" wskoczył na pozycję lidera tabeli, a niedługo później poinformował, że najbliższy mecz ligowy z Wisłą Płock zostanie przełożony.
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Trzy gole w meczu Lech - Piast. Ależ debiut 18-latka
Lech Poznań bił głową w mur przez godzinę rywalizacji z Piastem Gliwice. Wówczas Niels Frederiksen posłał do boju Mikaela Ishaka. W ledwie dwie minuty Szwed zrobił to, co nie udało się jego kolegom - przełamał defensywę rywali. Jeszcze lepsze wejście zaliczył Karol Delikat. Już po kilku sekundach od zmiany, w debiucie, strzelił gola! Trener Lecha miał nosa do zmian, bowiem wynik spotkania ustanowił kolejny piłkarz, który wszedł z ławki.
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Koronie należał się karny w meczu z Legią? PZPN zadecydował
Do gigantycznej kontrowersji doszło w końcówce pierwszej połowy meczu Korony Kielce z Legią Warszawa (1:1). Zdaniem wielu, gospodarzom należał się rzut karny, ale sędzia podjął inną decyzję. Czy była ona słuszna? Głos zabrało Kolegium Sędziów PZPN. Wydano werdykt.
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Bandycki atak w Ekstraklasie. Początkowo sędzia nie pokazał nawet kartki
Śląsk Wrocław w niedzielę walczył o drugie zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie. Podopieczni Ante Simundzy podejmowali dziś Cracovię - zespół, który nie wygrał meczu ligowego od marca. W pierwszej połowie to Cracovia była lepsza i gospodarze mieli szczęście, że do przerwy nie przegrywali. Druga połowa była już dużo gorsza. Śląsk końcówkę meczu grał w osłabieniu z powodu czerwonej kartki, ale zremisował 0:0 i wywalczył punkt.
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Wiceprezes Jagiellonii zabrał głos ws. przyszłości Siemieńca
Mistrzostwo Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji - to sukcesy, do których doprowadził Jagiellonię Białystok Adrian Siemieniec. Nie może więc dziwić, że 34-letni szkoleniowiec niebawem może trafić do mocniejszych klubów. Działacze z Podlasia zabezpieczyli się na taką ewentualność, o czym w programie "Cafe Futbol" opowiedział wiceprezes zarządu, Maciej Szymański.
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Iordanescu wspomina Ekstraklasę. Nagle wbił szpilkę w polski klub
Były szkoleniowiec Legii Warszawa Edward Iordanescu w rumuńskich mediach przeanalizował najnowsze wzmocnienie Rapidu Bukareszt, a więc Filipa Stojilkovicia. Szwajcarski napastnik w sezonie 2025/26 był graczem Cracovii.
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Papszun zaapelował ws. Rajovicia. Tak go opisał
Legia Warszawa tylko zremisowała z Koroną Kielce (1:1) i straciła pierwsze punkty w obecnym sezonie. Jedyną bramkę dla stołecznego klubu zdobył Łukasz Zjawiński. W 67. minucie strzelec gola został zmieniony - zastąpił go Mileta Rajović. Duńczyk znów nie trafił do siatki. Po meczu bronił go Marek Papszun. "Nie można deprecjonować tego zawodnika" - zaapelował.
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Sędzia tłumaczy się z kontrowersyjnej decyzji w meczu Korony z Legią
Po meczu Korony Kielce z Legią Warszawa zdecydowanie najwięcej mówi się o sytuacji z 43. minuty. Obrońca gości, Robert Deziel Jr, w swoim polu karnym odbił piłkę ręką. Sędzia Jarosław Przybył nie podyktował jednak rzutu karnego dla Korony. Teraz całą sytuację ocenił Rafał Rostkowski z TVP Sport. Były arbiter uznał decyzję za słuszną, jednak zganił i Przybyła, i sędziów VAR.
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Papszun wprost o kontrowersji. "Możliwe, że bramka by nie padła"
Legia Warszawa wywiozła z Kielc meczowy punkt za remis 1:1. Niedosytu po spotkaniu z Koroną nie krył trener przyjezdnych, Marek Papszun. Szkoleniowiec odniósł się do kontrowersji boiskowej z pierwszej połowy pojedynku.
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Ogromna kontrowersja w meczu Legii. Trener Korony grzmi: "Ewidentny karny"
Korona Kielce podzieliła się punktami z Legią Warszawa (1:1) w 3. kolejce PKO Ekstraklasy. Tuż przed przerwą doszło do kontrowersyjnej sytuacji, po której gracze i trener Korony domagali się przyznania rzutu karnego. Sędzia Jarosław Przybył pozostał niewzruszony i nie wskazał na 11. metr.
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Papszun dostanie nowego napastnika. Oto wybór Legii
Legia Warszawa sprowadza kolejnego piłkarza w trakcie letniego okna transferowego. Trener Marek Papszun domagał się nowego napastnika i w końcu go dostanie. Z najnowszych doniesień wynika, że Legia wypożycza Jana Kuchtę ze Sparty Praga.
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Legia zatrzymana. Prowadziła 1:0 i dała się zaskoczyć
W meczu 3. kolejki Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Legią Warszawa 1:1. Goście prowadzili po golu Łukasza Zjawińskiego, ale w drugiej połowie wyrównał Mariusz Stępiński. Trener Marek Papszun nie będzie świętować zwycięstwa w swoje 52. urodziny
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Legia zatrzymana w Kielcach. Zepsuli urodziny Papszuna [ZAPIS RELACJI]
Legia Warszawa zatrzymana w Kielcach. Choć prowadziła z Koroną po golu Łukasza Zjawińskiego, to dała się dogonić i ostatecznie zremisowała spotkanie. Bohaterem gospodarzy został Mariusz Stępiński, który doprowadził do wyrównania i zepsuł 52. urodziny Marka Papszuna. Oto zapis relacji z meczu Korona - Legia.
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Motor nadal nie odpalił. Cztery gole w Szczecinie
Pogoń Szczecin zakończyła bardzo udany dla siebie tydzień. W poniedziałek wygrała z Cracovią (2:0), a w sobotnie popołudnie na własnym stadionie pokonała Motor Lublin (3:1). Bohaterami "Portowców" zostali obrońcy: Attila Szalai, Dimitrios Keramitsis i Linus Wahlqvist.
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Pudło sezonu i cztery gole. Co za mecz w Radomiu
To był pokaz siły wicemistrzów Polski. W meczu 3. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 3:1. I to pomimo tego, że trener Michal Gašparik dokonał kilku rotacji w podstawowym składzie. Formą błysnęli nowi zawodnicy Zabrzan: Peter Federico oraz Kacper Urbański.
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Leśnodorski jednoznacznie komentuje decyzję Nawrockiego
Prezydent RP Karol Nawrocki skorzystał z przysługującego mu prawa łaski i przywrócił Piotra Staruchowicza, ps. "Staruch", na piłkarskie trybuny. - To jasny sygnał, żeby głupot nie robić i nie karać za rzeczy, za które nie powinno się być karanym - uważa Bogusław Leśnodorski, były właściciel Legii Warszawa.
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3 miliony euro za Rajovicia. Tak Bobić mówi o transferze
Wyniki Milety Rajovicia mocno zawodzą kibiców Legii Warszawa, przez co na Duńczyka spada gigantyczna krytyka. Nic więc dziwnego, że temat tego piłkarza poruszono w rozmowie z Fredim Bobiciem na łamach WP SportoweFakty. Dyrektor sportowy ujawnił, co sądzi o napastniku i o rekordowej kwocie, jaką zapłaciła za niego Legia. Te słowa mogą zaskoczyć.
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To ma być kolejny transfer Wieczystej. Gikiewicz ujawnia
Debiutują w PKO BP Ekstraklasie - Wieczysta Kraków wciąż szuka wzmocnień. Według informacji Rafała Gikiewicza do klubu może trafić bramkarz, który był już powoływany do reprezentacji Polski.