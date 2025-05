Mecz się nie zaczął, a Świątek już dostała upomnienie. Oto jej "odpowiedź"

Żaden z czterech dotychczasowych meczów z Igą Świątek nie był dla Emmy Raducanu tak krótki i tak bolesny jak styczniowy w Australian Open, który przegrała 1:6, 0:6. To wtedy dostała od Polki prawdziwą lekcję tenisa. Wydawać mogłoby się, że w środę, w drugiej rundzie Roland Garros, jej szansę będą jeszcze mniejsze, bo przecież Świątek najlepiej czuje się właśnie na paryskiej ziemi. Ale dwa inne z pojedynków z Brytyjką sugerować mogą, że wcale ta ostatnia nie będzie stała na straconej pozycji. W końcu to w jednym z ich meczów na "mączce" postawiła największy dotychczas opór byłej liderce rankingu WTA i wprawiła w osłupienie komentatorkę.

Bilans 4-0 z Raducanu i fakt, że Świątek wygrała Roland Garros już cztery razy, w tym trzy ostatnie edycje, nie mogą działać na kibiców 41. na liście WTA Brytyjki uspokajająco przed wtorkowym meczem. Tak samo jak przebieg ich ostatniego pojedynku, do którego doszło w styczniu w Melbourne. A który zaczął się nietypowo.

Świątek nie kryła zaskoczenia, gdy sędzia Marija Cicak poinformowała ją jeszcze przed pierwszą akcją meczu, że dostała upomnienie. Polka znana jest z tego, że maksymalnie wykorzystuje czas na wykonanie serwisu i już nieraz arbitrzy zwracali jej na to uwagę. Była w tym gronie także Cicak. Tym razem Chorwatka postawiła od razu zadziałać i pokazać, że nie będzie tolerowała takich zachować. Polka próbowała jeszcze dyskutować, ale nic nie wskórała.

Czy ta kara zadziałała na nią mobilizująco? Trudno stwierdzić to z pewnością, ale jest taka możliwość. A na pewno nie wybiła faworytki z rytmu. Dość powiedzieć, że ta od stanu 1:1 w pierwszym secie nie straciła już gema. Raducanu, mistrzyni US Open 2021, nie miała nic do powiedzenia. A fani Polki z radością mogli słuchać jej pomeczowych słów.

- Czułam się świetnie. Czułam, że piłka mnie słucha, więc byłam dość zrelaksowana. Byłam w stanie zrobić wszystko, co zakładała moja taktyka i wszystko, co chciałam - przyznała 23-latka.

A niektórzy już wtedy ogłaszali, że wraca ona do formy po trudnej drugiej połowie poprzedniego sezonu. I tak też się wydawało po kolejnych meczach w Melbourne, aż przyszedł przegrany "na żyletki" półfinał z Madison Keys. W kolejnych startach Polka docierała co prawda regularnie do ćwierćfinału lub półfinału, ale była nerwowa i niepewna. Wydawało się, że przełom przyniosą przenosiny na klasyczną "mączkę", ale w Rzymie zamiast wyczekiwanego od roku finału była sensacyjna porażka już w trzeciej rundzie.

Czy odbudowę przyniesie Paryż? Z jednej strony na otwarcie wygrała teraz ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 6:3, 6:3, ale w drugim secie musiała odrabiać stratę 1:3 i miała kłopot z domknięciem meczu. To jednak nic w porównaniu z męczarniami Raducanu, która potrzebowała dwóch godzin i 44 minut, by wyeliminować Chinkę Xinyu Wang 7:5, 4:6, 6:3. Brytyjka po meczu wspominała, że bardzo źle się czuła tego dnia. Pytanie więc, w jakim stanie będzie w środę.

Co przemawia na korzyść uchodzącej za niespełniony talent Raducanu? Że najmocniej postawiła się dotychczas Świątek w Stuttgarcie, właśnie na korcie ziemnym. Rok temu w ćwierćfinale zaskoczyła świetną grą, ale nie dało jej to pierwszego w karierze wygranego seta z Polką. Przegrała 6:7, 3:6. Nagrodą pocieszenia były zaś wspomniane pochwały i popisowa akcja, którą zanotowała w siódmym gemie drugiej partii. Wydawało się wówczas, że Świątek zaraz zakończy efektowną wymianę, ale Brytyjka zdołała się wyratować w trudnej sytuacji.

- Chyba żartujesz! Jakim cudem Raducanu wygrała tę akcję? - nie mogła się wtedy nadziwić komentatorka meczu.

Czy podobne reakcje Brytyjka wywoła w środę? Trzeba poczekać do późnego popołudnia, kiedy tenisistki wyjdą na mecz w Paryżu.