Dzieje się. Te kluby chcą sprowadzić Lukę Modricia

"Nadszedł czas. Nadszedł ten moment, którego nigdy nie chciałem, ale taka jest piłka nożna, a w życiu wszystko ma swój początek i koniec... (...) Przyjechałem w 2012 roku z nadzieją, że będę nosił koszulkę najlepszej drużyny świata i ambicją, by dokonać wielkich rzeczy. (...) Gra w Realu Madryt zmieniła moje życie jako piłkarza i jako człowieka. Jestem dumny, że mogłem być częścią jednej z najbardziej udanych epok najlepszego klubu w historii" - przekazał Luka Modrić w emocjonalnym wpisie na Instagramie, żegnając się z Realem Madryt. Co dalej z jego karierą?

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Nowe wieści ws. przyszłości Luki Modricia. Trzy kluby wyraziły zainteresowanie

Dziennikarz Santi Aouna ujawnił, że Chorwat znalazł się na liście życzeń trzech klubów: dwóch saudyjskich - Al-Nassr oraz Al-Ettifaq i Interu Miami. Potwierdzono zatem doniesienia "Mundo Deportivo". Rzekomo klub kierowany przez Davida Beckhama "zabiega o pozyskanie Modricia od ubiegłego roku". Z kolei w kwietniu "wyciekła informacja, że Messi zwrócił się do klubu z prośbą o sprowadzenie Chorwata".

Jak się okazuje, inne zdanie na ten temat ma Predrag Mijatović. - Znając Modricia, nie sądzę, aby przeszedł do egzotycznej ligi. Luka chce rywalizować i dobrze się spisywać, a pięć najlepszych lig może mu to zapewnić - zapewnił. Co to oznacza? - Oczywiście nie będzie grał w Hiszpanii, ale nie zdziwcie się, jeśli trafi do Anglii, gdzie gra się bardzo szybko. Nie zdziwcie się też, jeśli trafi do Włoch lub Niemiec, bo wiele drużyn go chce - przyznał.

Luka Modrić niebawem uda się z Realem na ostatni turniej w karierze. Będą to Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, które zostaną rozegrane w dniach 15 czerwca - 13 lipca. Pierwszy mecz drużyny Xabiego Alonso odbędzie się w środę 18 czerwca. Jej rywalem będzie Al-Hilal. Następnie Real zmierzy się jeszcze z meksykańską Pachucą oraz RB Salzburg.

Modrić rozegrał dotąd w barwach Realu 591 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zanotował 95 asyst. Sięgnął w tym czasie po 28 trofeów: sześć Pucharów Europy, sześć Klubowych Mistrzostw Świata, pięć Superpucharów Europy, cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla i pięć Superpucharów Hiszpanii.