Donald Tusk reaguje na to, co dzieje się we Wrocławiu! Niebywałe rzeczy

– To rozbój w biały dzień – mówią wprost kibice o cenach hoteli we Wrocławiu. Wolnych miejsc w zasadzie nie ma, a ceny za dobę przebijają tysiąc złotych. Dla porównania, w normalny wtorek lub środę koszt noclegu w stolicy Dolnego Śląska to 200–300 złotych. – Zainteresowanie jest gigantyczne, nam udało się coś wynająć, ale sporo znajomych z Hiszpanii nie ma noclegu, chyba będą spać w pobliskich barach – mówią nam kibice Betisu na wrocławskim rynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa wybiera nowego trenera! Sensacyjny kierunek? "Szanse 50 na 50"

Ten w środę w południe wypełniony był niemal w całości przez nich. Nie wystraszyła ich nawet kapryśna pogoda. We Wrocławiu pada i, według prognoz, ma padać do późnych godzin wieczornych. Śpiewy, kufle z piwem i przyśpiewki. Hiszpanie, choć z pewnością nie są przyzwyczajeni do takiej aury, nie tracą optymizmu. Wierzą, że wieczorem to oni będą świętować historyczny sukces.

Fani Chelsea zamiast śpiewaniem zajęli się oglądaniem meczu z udziałem ich byłych piłkarzy. Na placu Gołębim można było zobaczyć Joe Cole’a i Steve’a Sidwella. Anglicy, do spółki z Jerzym Dudkiem, Mariuszem Lewandowskim i Michałem Żewłakowem, zmierzyli się z młodymi adeptami futbolu w pokazowym meczu.

Donald Tusk reaguje na wydarzenia we Wrocławiu

Póki co na wrocławskim rynku panuje spokojna atmosfera. Wszyscy chcieliby już nie oglądać obrazków, które można było zaobserwować we wtorkowy wieczór. Doszło wówczas do starć. Więcej o nich pisaliśmy rano, a na wydarzenia we Wrocławiu zareagował nawet premier Donald Tusk. - Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna - napisał na swoim oficjalnym koncie na platformie "X".

Mobilizację policji we Wrocławiu rzeczywiście widać, wokół rynku funkcjonariusze stacjonują przez całą dobę, a największa mobilizacja przewidziana jest na noc z środy na czwartek, kiedy jedna grupa kibiców będzie świętować tytuł, a druga płakać po przegranej. Oby bez wyładowania frustracji na wrocławskich pubach, ogródkach piwnych i przede wszystkim ludziach, bo tego organizatorzy na tę chwilę obawiają się najbardziej.