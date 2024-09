Kaczmarek mówi, jak naprawdę wygląda jej związek. Role się odwróciły

Natalia Kaczmarek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyła brązowy medal w biegu 400 m, a na początku września pobiła rekord Polski na dystansie 150 m. A niebawem w jej życiu zajdzie ogromna zmiana.

Jeszcze we wrześniu lekkoatletka weźmie ślub ze swoim długoletnim partnerem Konradem Bukowieckim, który jest kulomiotem. Ceremonia odbędzie się w miejscowości niedaleko Olsztyna, gdzie obecnie mieszkają. - Po ślubie nie będę dwojga nazwisk, byłoby za dużo pisania. Zostanę panią Bukowiecką - zdradziła. A jak wygląda związek dwojga sportowców?

Natalia Kaczmarek mówi, jak Konrad Bukowiecki reaguje na jej wyniki. "Chciałby wejść na taki poziom"

Para poznała się jeszcze w czasach, gdy to Bukowiecki był większą gwiazdą. W programie "Hejt Park" Kaczmarek nie ukrywała, że tak było. Jednocześnie jasno dała do zrozumienia, iż obecnie nie odczuwa ze strony partnera żadnych negatywnych emocji z powodu odwrócenia ról.

- Na pewno cieszy się z moich rezultatów, ale pewnie sam by chciał osiągać super wyniki. Jako sportowiec jest mega ambitny i chciałby wrócić na swój wysoki poziom, a jest mu teraz trudno to zrobić. Wiadomo, że chciałby wejść na taki poziom, ale nigdy nie dał mi odczuć, że nie cieszy się z moich osiągnięć albo jest zazdrosny o to, że ja mam teraz lepsze wyniki niż on. Sądzę, że w ogóle nie myśli w taki sposób - powiedziała. A po igrzyskach w Paryżu, gdzie Bukowieckiemu nie poszło (odpadł eliminacjach) broniła go w sieci.

Mimo że Kaczmarek i jej narzeczony zajmują się tym samym, to starają się też zachować pewną odrębność. - Oboje jesteśmy sportowcami, trenujemy, osiągamy jakieś sukcesy i wydaje mi się, że trochę rozgraniczamy swoje starty z tymi drugiej osoby - dodała.

Natalia Kaczmarek zdradziła, jak zgrupowania wpływają na jej związek z Konradem Bukowieckim

26-latka i jej partner ze względu na tę samą profesję mogą widywać się na zgrupowaniach. - To jest u nas na plus, bo możemy spędzać dużo czasu razem - przyznała. I dodała, że choć czasem jeżdżą osobno, to zazwyczaj wybierają się w te same miejsca. Cenią to sobie, ponieważ gdyby jedno z nich nie było sportowcem, ich sytuacja byłaby zupełnie inna. - Gdyby jedno z nas nie trenowało, to byłoby dużo trudniej (widywać się - red.), bo w ciągu roku jest mnóstwo wyjazdów. I też wydaje mi się, że dzięki temu lepiej rozumiemy siebie, swoje problemy i rzeczy występujące w sporcie - zakończyła.

Para lekkoatletów niebawem stanie na ślubnym kobiercu. A jak zamierza to uczcić? - Mamy zaplanowaną wielką podróż samochodem z Konradem już w przyszłym roku po ślubie. Chcemy pojechać do Portugalii - ujawniła jakiś czas temu Natalia Kaczmarek.