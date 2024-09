Zachwyciła wszystkich tym, co zrobiła w "Top Model". To mistrzyni Polski

Za nami igrzyska olimpijskie w Paryżu, które nie zakończyły się dla Polaków najlepiej. Zdobyli zaledwie 10 medali. Najbardziej rozczarowali lekkoatleci. Krążek wywalczyła tylko Natalia Kaczmarek - trzecie miejsce w biegu na 400 m. O włos od medalu była też Anita Włodarczyk, ale ostatecznie zakończyła rywalizację na czwartej lokacie. Kibice wierzą, że o wiele lepiej sportowcom pójdzie za cztery lata w Los Angeles. Niewykluczone, że wystartuje tam Maja Słodzińska. To jedna z najbardziej utalentowanych polskich skoczkiń wzwyż. Ostatnio nie skupia się jednak tylko i wyłącznie na sporcie i treningach. Postanowiła spróbować sił w innej dziedzinie i szybko oczarowała publiczność.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie miał żadnych wątpliwości! "Fajnie się gra z chłopakami"

Maja Słodzińska zdecydowała się na występ w popularnym show. Jury było zachwycone

Mowa o "Top Model". Niedawno ruszyły castingi do 13. edycji programu TVN-u i na jednym z nich pojawiła się Słodzińska. Ledwo weszła i od razu zrobiła wrażenie na jurorach. - Ale długa - rzucił na wstępie Marcin Tyszka. Chwilę później sportsmenka przebrała się w strój kąpielowy. I wtedy dosłownie olśniła widownię... ciałem.

- Chyba najlepsze ciałko, jakie widzieliśmy na tych castingach - powiedziała z całą stanowczością Joanna Krupa. - Ależ ty masz proporcje. (...) Twoje nogi wyglądają obłędnie. (...) Przepiękne oczy, kamera Cię kocha - komplementowali ją kolejni jurorzy. Byli przede wszystkim zaskoczeni długością nóg Słodzińskiej. W końcu zdecydowali się je zmierzyć. I okazało się, że mają aż 114 cm.

Skoczkini próbowała jeszcze bardziej zachwycić jurorów i wykonała kilka akrobatycznych ćwiczeń w tym... szpagat. - Najdłuższy szpagat w "Top Model" - skwitowali. Tym samym przekonała komisję do siebie i ta dała jej aż cztery głosy na tak. - Myślę, że jesteś the body [ciałem, tłum.] tego sezonu. Więc jak mogę powiedzieć nie?! - podsumowała przewodnicząca jury Krupa. Tym samym skoczkini przeszła na kolejny etap rywalizacji, a więc na Bootcamp. Tam zostanie wybrana najlepsza 14 uczestników, którzy dostaną się do Domu Modeli i Modelek.

Słowińska ujawnia. Dlatego zaryzykowała i zgłosiła się do programu

W trakcie programu Słodzińska wyjaśniła też, dlaczego akurat teraz zdecydowała się wziąć udział w "Top Model". Miała ku temu konkretny powód. - Pół roku temu doznałam bardzo poważnej kontuzji - dyskopatii, co uniemożliwia mi wykonywanie treningów w stu procentach. I uświadomiłam sobie, że to jest tak naprawdę idealny i jedyny moment, w którym mogę pomyśleć o spełnieniu swojego drugiego marzenia, mianowicie modelingu. Od małego zawsze mi się marzyło być modelką, chodzić po wybiegach - wyjawiła.

Mimo że Słodzińska ma dopiero 17 lat, to już wiele sukcesów na koncie. Jest m.in. pięciokrotną mistrzynią Polski w swojej kategorii wiekowej. Jej rekord życiowy to 182 cm. Jak na razie skupia się nie tylko na sporcie, modelingu, ale i na nauce. Chodzi do liceum.