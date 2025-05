Włosi nie wytrzymali ws. Marciniaka. Nagle sobie przypomnieli Mentzena

FC Barcelona i Inter Mediolan zaprezentowały kapitalne spotkanie w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, który zakończył się wynikiem 3:3. Rewanż odbędzie się na San Siro i zapowiada się, że spotkanie o wejście do finału rozgrywek będzie naprawdę emocjonujące. Czuwać nad nim będzie Szymon Marciniak, którego UEFA oficjalnie wskazała na arbitra tego spotkania.

Włosi niezadowoleni z wyboru Szymona Marciniaka. Poprowadzi mecz Inter Mediolan - FC Barcelona

Jak się okazuje, we Włoszech nie brakuje niezadowolenia, że to właśnie Polak będzie sędziował hitowe spotkanie Ligi Mistrzów. Sporo niechęci znajdujemy na portalu sport.virgilio.it. Włosi wskazują całą ekipę sędziowską - Marciniaka, jego asystentów Tomasza Listkiewicza, Adama Kupsika i sędziego technicznego Pawła Raczkowskiego, a także arbitra VAR Dennisa Higlera i aVAR Pola van Boekela.

"I tutaj pojawia się pierwsza niespodzianka: brakuje zaufanego polskiego sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, który w przeszłości był zamieszany w kompromitujące interwencje lub milczenie, które rzuciły cień na karierę sędziego" - czytamy. "Marciniak sędziuje: w karierze ma sporo plam, a tym razem nie ma zaufanego człowieka w VAR, który by doprowadził do katastrof" - dodano.

Włosi wskazują, że to właśnie Kwiatkowski był głównym winnym, kiedy Marciniak prowadził mecz Napoli z AC Milanem w kwietniu 2023 roku. "Marciniak nie przyznał oczywistego rzutu karnego, ale to Kwiatkowski nie wezwał go do skontrolowania sytuacji" - czytamy.

Dalej Włosi skupiają się na Marciniaku. Wyliczają, że prowadził finał mistrzostw świata i finał Ligi Mistrzów między Interem a Manchesterem City. Wskazano również, że przed finałem Ligi Mistrzów w 2023 roku "wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym przez lidera polskiej skrajnej prawicy Sławomira Mentzena, znanego ze swoich ksenofobicznych, rasistowskich i antysemickich poglądów". Wówczas sędzia przeprosił i zapewnił, że nie wspiera żadnego ugrupowanie politycznego.

"Zaliczył wiele słabych występów w meczach przeciwko włoskim klubom" - czytamy o polskim arbitrze. "Spotykał się z Interem dziewięciokrotnie, a bilans jest następujący: 2 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki. Ostatni raz, kiedy Inter odpadł z Ligi Mistrzów po rzutach karnych przeciwko Atletico Madryt w 1/8 finału w 2024 roku" - dodają Włosi. "Marciniak sędziował już pięć meczów drużyny Barcelony, ostatnim z nich był zremisowany 3:3 z Interem w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2022/23" - przypomniano.

Nastroje wobec Marciniaka są więc mieszane, ale polski sędzia będzie miał okazję pokazać klasę już we wtorek 6 maja o 21:00. Wówczas rozbrzmi pierwszy gwizdek rewanżowego spotkania na San Siro.