Ależ wieści od Natalii Kaczmarek. I to przed igrzyskami olimpijskimi

Kulomiot Konrad Bukowiecki i lekkoatletka Natalia Kaczmarek są jedną z najbardziej znanych "sportowych" par w Polsce. Ich związek rozpoczął się w 2018 roku. - Tak naprawdę znaliśmy się dużo wcześniej, bo byliśmy przecież w jednej kadrze i jeździliśmy na imprezy juniorskie. Nigdy jednak ze sobą nie gadaliśmy, ale to zmieniło się pięć lat temu w RPA. Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, a w RPA jakoś tak wyszło, że mieliśmy w końcu czas, by się lepiej poznać. Sprzyjało mi to, że w pokoju byłem z kolegą, który znał Natalię lepiej niż ja - powiedział Bukowiecki w rozmowie z WP SportoweFakty.

Bukowiecki i Kaczmarek zaręczyli się pod koniec czerwca 2023 roku. W rozmowie z "Faktem" biegaczka zdradziła, że we wrześniu tego roku weźmie ślub ze swoim ukochanym. - We wrześniu przyszłego roku bierzemy ślub, niedaleko Olsztyna - wyjawiła Kaczmarek i dodała, że zamierza zmienić swoje nazwisko na Bukowiecka. - Po ślubie nie będzie dwojga nazwisk, byłoby za dużo pisania. Zostanę panią Bukowiecką - przyznała.

Natalia Kaczmarek ujawniła plany po igrzyskach olimpijskich

Para rok po ślubie planuje wybrać się w bajeczną podróż poślubną. Kaczmarek w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, gdzie odbędzie się ich opóźniony miesiąc miodowy. - Mamy zaplanowaną wielką podróż samochodem z Konradem już w przyszłym roku po ślubie. Chcemy pojechać do Portugalii - ujawniła biegaczka.

Zanim jednak dojdzie do tych przepięknych wydarzeń, to zarówno Kaczmarek, jak i Bukowiecki muszą skupić się na przygotowaniach do letnich igrzysk olimpijskich. Kilka tygodni temu Kaczmarek wzięła udział w Diamentowej Lidze. Polka w biegu na 400 metrów z czasem 50,29 s zajęła drugie miejsce. Szybsza od Polki była tylko mistrzyni świata - Marileidy Paulino.

Bukowiecki z kolei w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mimo gorszego okresu chce jak najlepiej przygotować się do zbliżającej się imprezy.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek 26 lipca 2024 roku i potrwają do niedzieli 11 sierpnia.