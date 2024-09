Sułek-Schubert zrobiła awanturę ekspertowi od lekkoatletyki. "Człowieku, wytłumacz mi"

Pół roku temu Adrianna Sułek-Schubert była po narodzinach syna Leona. Wieloboistka zdołała wrócić do formy po porodzie i wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Ada wiele razy pokazywała, jakim jest walczakiem. I że im więcej jest niedowiarków, tym mocniejszy bodziec Ada dostaje, żeby stanąć na wysokości zadania. Patrzę na Adę i nie wierzę, że można tak szybko odbudować ciało - zapowiadał Marek Rzepka, trener Sułek-Schubert. Ostatecznie Polka zakończyła rywalizację w siedmioboju na dwunastym miejscu.

- Chciałam wrócić i pokazać, że jestem zdolna. Te ostatnie 4,5 miesiąca były najcięższe w mojej karierze. Dzięki Leonowi tutaj jestem i pokazałam dziewczynom, że nie mogą mnie lekceważyć. Czują oddech na plecach. Marzyłam o wyniku 6500 punktów. Dzisiaj zawiodłam siebie - mówiła Sułek-Schubert w wywiadzie dla TVP Sport już po zakończeniu rywalizacji w siedmioboju.

- Wolałabym przez te sześć miesięcy cieszyć się z bycia młodą mamą, która ma wsparcie rodziny niż walczyć o każdą tysięczną sekundy na każdym treningu i o każdy kawałek buraka, ciecierzycy i kukurydzy na talerzu. To był najtrudniejszy okres mojego życia. Gdybym miała to zrobić drugi raz, to już bym tego nie zrobiła. Mówię o powrocie w pół roku, a nie o urodzeniu syna - dodała wieloboistka, rozmawiając z polskimi dziennikarzami w strefie mieszanej.

Sułek-Schubert nie wytrzymała. "Pejoratywny wydźwięk"

Aktualnie Sułek-Schubert rywalizuje w zawodach siedmioboju we francuskiej Talence. Po pierwszym dniu zmagań Polka zajmowała czwarte miejsce z 1934 pkt ze stratą 88 pkt do prowadzącej Kolumbijki Marthy Araujo. Sułek-Schubert uzyskała 1,75 m w skoku wzwyż. "To najsłabszy wynik Polki w skoku wzwyż od ponad 2 lat (w maju 2022 brak zaliczonej wysokości na akademickich mistrzostwach Polski)" - napisał profil "Athletics News" na portalu X, prowadzony przez Tomasza Spodenkiewicza.

Ten wpis bardzo nie spodobał się Sułek-Schubert. "Uważasz się za eksperta lekkiej atletyki. Masz jakiś wpływ na kibiców. Obserwują cię, bo wiedzą, że wstawiasz na bieżąco wyniki. Świetnie. Ale czy rozumiesz w jak dużym stopniu przyczyniasz się do hejtu, z którym się mierzymy?" - zapytała wieloboistka. "To jest informacja statystyczna. Prawdę mówiąc - raczej jestem znany z tego, że z dużą dozą wiary, sympatii i łagodnego podejścia podchodzę do wyników" - odpowiedział "Athletics News".

To nie była jedyna odpowiedź Sułek-Schubert. "Proszę człowieku wytłumacz mi co daje taki wpis? Mam tym zyskać grono kibiców? Rozkochiwać ludzi w siedmioboju? Dlaczego zawsze większości podcinasz skrzydła? Nie chcę marnować czasu na szukanie tych pozytywnych wpisów. Wiem, że zależy ci na zasięgach i twoją opinia się klika, ale naprawdę nie masz za dużego pojęcia o naszych przygotowaniach, formie i drodze, jaką odbywamy" - dodała.

"To był mój najlepszy konkurs tego sezonu. Czy zerówka w 2022 podczas akademickich mistrzostw Polski ma znaczenie jeśli na kolejnych zawodach w prestiżowym siedmiobojowym meetingu skoczyłam 192 cm? Nie uważam, żeby warte podkreślenia było zaliczenie przeze mnie 0 na wysokości 175 cm. Nie skończyłam swojej myśli, a ilość znaków jest ograniczona. Widzisz różnice we wpisie 'po siedmiu miesiącach od porodu Sułek w połowie września skacze 175 z minimalnym otarciem na 178?' Widzisz różnicę? Stale nadajesz wszystkim komunikatom pejoratywny wydźwięk" - tłumaczyła wieloboistka.

Wpisy Sułek-Schubert na portalu X zostały odebrane jako kompletnie niepotrzebne przez internautów. "Ktoś ma chyba problem ze swoim ego", "kompletnie robi Pani dramę o nic", "to chyba oznaka słabości", "najgorzej szukać wrogów tam, gdzie ich nie ma", "brakuje tylko, żebyś o ciąży napisała" - czytamy w komentarzach kibiców.