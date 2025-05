Ależ zjazd reprezentanta Polski. "Trudno sobie wyobrazić"

- Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że zobaczymy go w koszulce Bolonii w przyszłym sezonie - mówi o Kacprze Urbańskim dziennikarz Andrea Nervuti. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Włoch ocenia, co latem mógłby zrobić reprezentant Polski, któremu trudno będzie wygrać rywalizację o skład po powrocie z wypożyczenia do Monzy.

