Tak Hiszpanie ocenili powrót ter Stegena do bramki Barcelony. "Zatruty strzał"

Marc-Andre ter Stegen wskoczył do bramki FC Barcelony za Wojciecha Szczęsnego na mecz z Realem Valladolid. Patrząc na terminarz "Blaugrany", była to jedyna okazja, by Niemiec złapał minuty po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Valladolid to najgorszy zespół La Ligi, do tego pewny spadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wprost o przyszłości Feio po finale Pucharu Polski! Oto cała prawda

Tak Hiszpanie ocenili powrót ter Stegena

Niemiec nie zaliczył dobrego powrotu. Real Valladolid niespodziewanie szybko wyszedł na prowadzenie. Co prawda przy trafieniu Ivana Sancheza był rykoszet, który mógł utrudnić interwencję, ale ter Stegen chwilę wcześniej wykonał niepotrzebny skok, do tego w złą stronę. Odpuścił też piłkę, licząc, że ta spadnie za bramkę lub na górną siatkę, ale padł gol. Komentatorzy Eleven Sports bronili ter Stegena, że był zaskoczony trajektorią lotu piłki po rykoszecie. Hiszpańskie media także starały się bronić bramkarza Barcelony.

"Mundo Deportivo" nazwał strzał Sancheza "zatrutym". To był kuriozalny gol, niewygodna sytuacja dla bramkarza, nawet jeśli ter Stegen mógł lepiej tutaj się zachować. "Jego pierwszy występ nie był najlepszy. Stracił gola po pierwszym strzale, zatrutym strzale, który ostatecznie wpadł do bramki. W następnej akcji obronił strzał Moro" - opisano.

"Sport" odnotował straconego gola i wpłynął on na ocenę do przerwy. Kataloński dziennik przyznał mu "piątkę" w skali 1-10. "Był mężem opatrznościowym w sytuacji po straconym golu, kiedy był sam na sam z Raulem Moro, ale zapobiegł utracie drugiego gola, wyszedł dobrze przy tej okazji" - oceniono. Później dziennik podniósł notę do "siódemki". "Popisał się efektowną interwencją przy strzale Latasy" - dodano.

"Marca" dała ocenę pomiędzy tymi od "Sportu", czyli 6. Madrycka gazeta uznała, że ter Stegen "niewiele mógł zrobić przy wczesnym golu Sancheza". Doceniono jego refleks i ustawianie się w sytuacjach w dalszej części meczu. "Był mniej nerwowy niż w pierwszej połowie. Solidny. Z łatwością poradził sobie ze strzałem Latasy. Był ubezpieczeniem Barcelony" - czytamy.

FC Barcelona odrobiła straty z nawiązką i wygrała z Realem Valladolid 2:1. W całym meczu ter Stegen zanotował trzy interwencje i jedno wybicie. Miał stuprocentową celność podań. Jednak nie należy się spodziewać kolejnych występów Niemca w tym sezonie. Chyba że Barcelona zapewni sobie wcześniej mistrzostwo i awansuje do finału Ligi Mistrzów. Wtedy Hansi Flick może być skłonny dokonać rotacji.

Zobacz też: Historyczny łomot w Ekstraklasie! Dziewięć goli w meczu Lecha. Szok

W następnym tygodniu Barcelona zagra rewanż półfinału LM z Interem Mediolan na wyjeździe i ligowe El Clasico przed własną publicznością. W tych spotkaniach powinniśmy zobaczyć w bramce Wojciecha Szczęsnego.