Ostatni dzień majówki Ekstrakasa zaczęła prawdziwym spotkaniem dla koneserów: Piast Gliwice - Radomiak Radom. Obie drużyny nie walczą już o nic konkretnego, co przed startem spotkania mogło powodować obawy dotyczące jakości widowiska. Były one słuszne, co potwierdziła już pierwsza połowa meczu. Po przerwie wcale nie było lepiej. Ostatecznie to bardzo nudne spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.

Screenshot transmisja Canal+ Otwórz galerię (3)