Ślub po Paryżu! Serce Natalii Kaczmarek skradł znany sportowiec

Natalia Kaczmarek miała zdobyć medal i zdobyła brązowy w biegu na 400 metrów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 26-latka jednocześnie uratowała honor polskiej lekkoatletyki, gdyż bez niej byłoby okrągłe zero medali.

- Medal olimpijski to dla mnie niesamowita rzecz. W życiu sobie nie wyobrażałam, że zdobędę medal na 400 metrów. Zdobyłam go już w sztafetach, ale myślę, że indywidualnie to jest inna sprawa. Naprawdę dla mnie on smakuje jak złoto - wyznała Kaczmarek po zdobyciu brązowego medalu. W Tokio zdobyła złoto w sztafecie mieszanej oraz srebro w sztafecie kobiet. Do tego ma na koncie m.in. srebro mistrzostw świata sprzed roku oraz złoto mistrzostw Europy z bieżącego roku.

Już niedługo Natalia Kaczmarek zostanie panią Bukowiecką

Okazuje się jednak, że medal w Paryżu był ostatnim tak wielkim sukcesem lekkoatletki pod nazwiskiem Kaczmarek. Dlaczego? Otóż lada moment brązowa medalistka zakończonych w niedzielę igrzysk wyjdzie za mąż za inne lekkoatletę - kulomiota Konrada Bukowieckiego. Para zaręczyła się w lipcu ubiegłego roku.

Wtedy też Kaczmarek i Bukowiecki zdradzili, że wezmą ślub we wrześniu bieżącego roku w miejscowości niedaleko Olsztyna, gdzie obecnie mieszkają. - Po ślubie nie będę dwojga nazwisk, byłoby za dużo pisania. Zostanę panią Bukowiecką - przyznała Natalia Kaczmarek w rozmowie z "Faktem".

- Mam świetne warunki do trenowania. Olsztyn to piękne miasto. Wokół jest dużo wody, a nasza Ciapka [pies - przyp. red] lubi podobnie jak my popływać - dodała, mówiąc o plusach życia w stolicy Warmii i Mazur.

Konrad Bukowiecki także wystąpił podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale jak prawie każdy z polskich lekkoatletów nie zawojował zmagań. Wystartował w eliminacjach w pchnięciu kulą, po których nie udało mu się wywalczyć awansu do finału.