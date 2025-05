FC Barcelona zremisowała pierwszy mecz z Interem 3:3, co oznacza, że w rewanżu minimalnym faworytem będą Włosi - gospodarze rewanżu. Hansiemu Flickowi przyda się każde wsparcie w tym meczu. Nic dziwnego, że Niemiec liczy na powrót Roberta Lewandowskiego - swojego najlepszego strzelca.

Lewandowski wrócił! Już jest w treningu

Kapitan reprezentacji Polski jest nie tylko wielkim wsparciem w ofensywie, ale również w obronie. Hiszpańskie media zwracają uwagę zwłaszcza na jego przydatność przy stałych fragmentach gry. Wzrost sprawia, że Lewandowski często pozbywa się zagrożenia za pomocą głowy. Od kilku tygodni trwały starania o to, żeby Polak mógł zagrać z Interem przynajmniej w rewanżu.

I wygląda na to, że to się może udać. Robert Lewandowski już wrócił do treningów! Pojawiło się nagranie, które w niedzielę opublikowała gazeta "Mundo Deportivo".

"Lewandowski, pomnik profesjonalizmu, pracował bardzo ciężko, żeby być gotowym na ten kluczowy mecz Ligi Mistrzów. Za zgodą Hansiego Flicka i ze względu na swoje postępy, będzie on na ławce rezerwowych jako ewentualne wsparcie dla Barcelony w drugiej połowie. Mecz z Interem rozpocznie Ferran Torres, tym bardziej że odpoczął w spotkaniu z Realem Valladolid" - pisze "Mundo Deportivo".

Inaczej sprawa ma się z Alejandro Balde. On wciąż nie doszedł do pełni zdrowia i nie zagra w tym spotkaniu.

Drugi mecz FC Barcelony z Interem Mediolan odbędzie się we wtorek 6 maja. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.