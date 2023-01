Tym bramkarzem strzelisz gola przewrotką. Abstrakcyjne pomysły na karty w FIFA 23

W ostatnim czasie EA Sports coraz częściej puszcza wodze fantazji. W FIFA 23 w Ultimate Team pojawiały się karty z ukrytymi właściwościami. Część z nich nawiązywała do poprzednich odsłon serii, bądź tworzyła wyjątkowe, rodzinne duety. Inni zawodnicy mają unikatowe umiejętności czy statystyki. Twórcy znowu postanowili wyróżnić jednego z piłkarzy, przypisując mu nietypową cechę.

Specyficzny bramkarz w FIFA 23

Obiektem swoich "eksperymentów" w Ultimate Team, EA Sports uczyniło przede wszystkim bramkarzy. W ostatnich tygodniach pisaliśmy między innymi o przypadkach Jacka Butlanda i Darrena Randolpha, którzy w wersjach Winter Wildcards otrzymali po pięć gwiazdek sztuczek i słabszej nogi. Maksymalne parametry tych statystyk nigdy wcześniej nie przytrafiły się bramkarzom w serii FIFA.

Przy okazji premiery kart Centurionów, twórcy nietypowo podrasowali wersję Petera Gulácsiego. Węgier z RB Lipsk na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. Gdy jednak nieco dokładniej przejrzy się parametry jego karty, można odkryć, że ma wyjątkową cechę - strzały przewrotką.

Ten aspekt ma skłaniać piłkarza do oddawania takich uderzeń w dogodnych sytuacjach oraz czynić je bardziej efektywnymi. Trzeba przyznać, że u bramkarzy takie akcenty nigdy się po prostu nie zdarzają. Ale cóż - EA robi jak chce, ile chce i kiedy chce. Ponownie kanadyjska ekipa pokazała, że w FIFA 23 pora na nowości. Kolejne szlaki są przecierane, a gracze mogą odkrywać kolejne schematy.

Czy owa cecha jest w przypadku Gulácsiego wyjątkowo praktyczna? Zapewne nie, choć znając życie, znajdą się i tacy, którzy chętnie przetestują formę strzelecką Węgra, prowokując go do uderzenia z przewrotki. EA mocno bawi się całym schematem, ale chyba właśnie o to chodzi. Gracze nie krytykują, a podchodzą do nowości z dużym rozbawieniem.

