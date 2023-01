Cristiano Ronaldo z najgorszym wynikiem w FIFIE od 16 lat

Na koniec 2022 roku świat piłki nożnej obiegła wieść, że Cristiano Ronaldo zgodził się na warunki Al-Nassr i zagra w lidze saudyjskiej. To koniec pewnej ery w historii sportu. Portugalczyk wypisał się z rywalizacji na najwyższym poziomie - przynajmniej na razie, bo nigdy nic nie wiadomo, jak chociażby w przypadku Zlatana Ibrahimovicia i jego powrotu do Serie A z MLS.

Cristiano Ronaldo słabszy po aktualizacji w FIFA 23

Opuszczenie Premier League i dołączenie do ligi w Arabii Saudyjskiej spowodowało spadek statystyk piłkarza w grze FIFA 23. Karty zawodników tradycyjnie zostały zaktualizowane zimą. Taki kierunek transferu Ronaldo wpłynie na jego kartę w FIFA 23. Portugalczyk pojawił się w grze jako piłkarz Manchesteru United i miał ogólną ocenę na poziomie 90 punktów, co jest spadkiem o jeden punkt względem poprzedniej odsłony gry. Po transferze do Al-Nassr jego statystyki ponownie uległy pogorszeniu i aktualnie Ronaldo jest ocieniony na 88 punktów. Portal charlieintel.com podaje, że najwięcej Ronaldo stracił na wytrzymałości (spadek z 74 na 70) i umiejętności dryblingu (z 84 na 81). Ma również słabsze wykończenie i przyspieszenie.

Ocena na poziomie 88 punktów oznacza, że Ronaldo ma najsłabsze statystyki od 2007 roku, kiedy miał ocenę 87. Był wówczas piłkarzem Manchesteru United i miał na koncie ledwie jedno mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. I był jeszcze przed zdobyciem swojej pierwszej Złotej Piłki i Ligi Mistrzów. Z kolei FIFA 11 była ostatnią odsłoną gry, w której Ronaldo miał rating niższy niż 90. Najwyższe oceny zebrał w edycjach z 2017, 2018 i 2019 roku, kiedy miał ocenę 94.

Obniżka statystyk dotyczy jednak jedynie trybu kariery. Gracze FIFA Ultimate Team nie muszą się przejmować.