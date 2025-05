To on zdobędzie Złotą Piłkę. "Jest jedynym zawodnikiem, który może wygrać"

Stopniowo poznajemy coraz więcej szczegółów dot. kolejnej gali Złotej Piłki. "France Football" ogłosiło, że najbliższa ceremonia odbędzie się 22 września w paryskim Theatre du Chatelet, a więc ponad miesiąc wcześniej w porównaniu do zeszłego roku. Wciąż jednak nie znamy listy nominowanych, ale ona powinna zostać opublikowana po finale Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain zagra z Interem Mediolan. Kto ma największe szanse na zdobycie Złotej Piłki za sezon 24/25?

Mendes wskazał zdobywcę Złotej Piłki. "Bardzo duża różnica"

Kto sięgnie po Złotą Piłkę? Jorge Mendes uważa, że tę nagrodę zdobędzie jego podopieczny, a więc Lamine Yamal. - Lamine jest najlepszy na świecie i zdobędzie Złotą Piłkę. Wszyscy wiedzą, że Lamine jest jedynym zawodnikiem, który może to wygrać. Różnica w stosunku do innych kandydatów jest bardzo duża. Nie jestem tym, który to mówi, ale wszyscy i Barcelona też to wiedzą - powiedział agent.

Warto przypomnieć, że Rodri, a więc zwycięzca poprzedniego plebiscytu, przyznał publicznie, że liczy na to, iż Yamal w przyszłości zdobędzie to wyróżnienie. - Myślę, że w niedługim czasie ją wygra i chodzi o ciebie, Lamine. Cały czas ciężko pracuj, tak jak już ci powiedziałem w finale Euro. Masz wszystko przed sobą - mówił zawodnik Manchesteru City w swoim przemówieniu (cytat za: fcbarca.com).

Yamal nie ma największych szans na Złotą Piłkę. To główny faworyt

Kto jest głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki? Według "Power Rankingów" w serwisach goal.com i givemesport.com, numerem jeden jest Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain. Tuż za Francuzem jest dwóch piłkarzy Barcelony - Lamine Yamal i Raphinha. W pierwszej dziesiątce wymienia się też Pedriego oraz Roberta Lewandowskiego.

- Nie myślę o Złotej Piłce. Jeśli zwyciężę, to będzie to efekt mojej pracy dla klubu i reprezentacji. Jednakże moim celem jest to, by zdobywać trofea z drużyną. Indywidualne nagrody przyjdą później, a jeśli nie, to również będzie ok - komentował Raphinha. - Mam cichą nadzieję, że największą pochwałą dla Yamala będzie Złota Piłka na koniec roku - dodawał Wojciech Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports.

- Jestem młody, więc mam nadzieję, że to nadejdzie szybko i nie będziemy długo czekać. To byłoby marzenie, móc wygrać i być tutaj, by odebrać tę nagrodę - mówił Yamal w zeszłym roku, gdy odbierał nagrodę Kopy dla najlepszego gracza do lat 21.