Budują drugą Barcelonę. Legendarna ekipa w jednym miejscu

Luis Suarez z Barcelony odszedł w lipcu 2020 roku. Rozegrał w niej blisko 300 spotkań, w których strzelił 195 goli i zanotował 113 asyst. Razem z Messim i Neymarem tworzył trio, które dla Barcelony zdobyło łącznie 344 bramki i 157 asyst. Alba z katalońskiego klubu odszedł po zakończeniu minionego sezonu. W barwach Barcelony zagrał blisko 500 meczów.

Suarez i Alba dołączą do Interu Miami? Tak donoszą media

Suarez po odejściu z Barcelony najpierw grał w Atletico Madryt, potem trafił do urugwajskiego Nacionalu, a obecnie reprezentuje barwy brazylijskiego Gremio. Jordi Alba na razie pozostaje bezrobotny. Hiszpańskie i argentyńskie media donoszą, że obaj mogą dołączyć do Lionela Messiego i Sergio Busquetsa w Interze Miami, gdzie David Beckham chce zbudować prawdziwie gwiazdorski zespół.

Według informacji podanych przez "Mundo Deportivo" już niedługo do Interu Miami dołączy Jordi Alba, który w poprzednim sezonie w Barcelonie rozegrał równo 30 spotkań. Obrońca miał mieć oferty m.in. z Arabii Saudyjskiej, ale zdecydował się na przejście do USA. Za to argentyński dziennikarz Gaston Edul podał, że o krok od finalizacji rozmów z amerykańskim klubem jest Luis Suarez.

"Luis Suarez coraz bliżej Interu Miami. Negocjowali przez długi czas i poczynili postęp. W Interze Miami wierzą, że niedługo do nich trafi" - podał na Twitterze.

Te mocarstwowe plany najgorszego zespołu konferencji wschodniej amerykańskiej MLS mogą spełnić się już w najbliższych dniach. Do tej pory nowy klub Messiego i Busquetsa przegrał aż 14 spotkań w lidze - to najgorszy wynik w obu konferencjach. W tym tygodniu można spodziewać się ich debiutu w nowych barwach. W sobotę 22 lipca Inter zagra mecz z meksykańskim Cruz Azul w rozgrywkach Pucharu Lig.