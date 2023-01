Młode talenty FIFA 23. Idealni kandydaci do trybu kariery

Tryb kariery to obok Ultimate Team najpopularniejszy segment serii FIFA. Część graczy kupuje co roku część tylko dla niego, bo jest prosty, wciągający, a jednocześnie daje dużo zabawy i wszechstronności. Największą satysfakcję daje zawsze rozwijanie młodziutkich zawodników i robienie z nich gwiazd światowej klasy. Kilku kandydatów zasugerujemy poniżej.

Talenty z FIFA 23

Każdy piłkarz w FIFA 23 ma przypisany wskaźnik potencjału. To on wskazuje, do jakiego poziomu mniej więcej będzie w stanie rozwinąć się dany zawodnik. Od kilku odsłon wprowadzono jednak mechanikę dynamicznego rozwoju, dzięki czemu piłkarz może nawet przewyższyć domyślny wynik. Wszystko zależy również od jego dyspozycji i formy na boisku.

Ze względu na dynamiczny rozwój w zasadzie z każdego zawodnika w grze można stworzyć piłkarza o kilka klas lepszego. Mimo wszystko bazowy współczynnik potencjału znacząco to ułatwia, gdyż gracz naturalnie będzie się rozwijał, jeśli nie przydarzą mu się kontuzje.

Wśród młodych piłkarzy z nad wyraz wysokim potencjałem w przedziale do 20 lat w FIFA 23 są znane nazwiska takiej jak Pedri (93), Florian Wirtz (91) czy Jude Bellingham (91). Mimo wszystko są to raczej powszechnie znane talenty - w trybie kariery nie trzeba ich odkrywać, a ich kluby będą żądały za nich konkretnych pieniędzy.

Dlatego fanom trybu kariery podsuwamy kilku mniej oczywistych piłkarzy, którzy zaczynają z niższego pułapu oceny ogólnej, będą kosztować mniej, a na przestrzeni całej rozgrywki rozwiną się znakomicie:

Alberto Moleiro (Las Palmas) ~ 75 OVR/90 punktów potencjału

Antonio Nusa (Club Brugge) ~ 68 OVR/88 punktów potencjału

Nicolo Rovella (AC Monza/Juventus) ~ 75 OVR/88 punktów potencjału

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) ~ 67 OVR/87 punktów potencjału

Alex Scott (Bristol City) ~ 69 OVR/87 punktów potencjału

Joe Gelhardt (Leeds United) ~ 72 OVR/87 punktów potencjału

Savio (PSV/Troyes) ~ 70 OVR/86 punktów potencjału

Antonio Silva (Benfica) ~ 66 OVR/86 punktów potencjału

Kayky (Paços Ferreira/Manchester City) ~ 66 OVR/86 punktów potencjału

Pablo Torre (FC Barcelona) ~ 69 OVR/86 punktów potencjału

Abdul Fatawu Issahaku (Sporting Lizbona) ~ 67 OVR/86 punktów potencjału

Giorgio Scalvini (Atalanta) ~ 70 OVR/86 punktów potencjału

Luka Romero (Lazio) ~ 67 OVR/86 punktów potencjału

Martin Baturina (Dinamo Zagrzeb) ~ 70 OVR/86 punktów potencjału

Francisco Conceicao (Ajax) ~ 72 OVR/86 punktów potencjału

Matteo Cancellieri (Lazio) ~ 73 OVR/86 punktów potencjału

Arda Guler (Fenerbahce) ~ 69 OVR/86 punktów potencjału

Carney Chukwuemeka (Chelsea) ~ 64 OVR/86 punktów potencjału

Gianluca Busio (Venezia) ~ 73 OVR/86 punktów potencjału

Nicola Zalewski (Roma) ~ 74 OVR/86 punktów potencjału

