Tak Tyson Fury mówi o Polsce i Polakach. Tego mu nie zapomną

Tyson Fury ogłosił w styczniu zakończenie kariery bokserskiej. W zeszłym roku dwukrotnie przegrał z Ołeksandrem Usykiem. Ukrainiec był pierwszym, który pokonał Brytyjczyka. Choć Fury jest już na sportowej emeryturze, to chętnie udziela się medialnie, współpracuje ze sponsorami. W ostatnich dniach przebywał w Warszawie.

Fury zachwycony Polską, pozytywnie mówi o polskim boksie

Tyson Fury przyjechał do stolicy Polski na wydarzenie organizowane przez jednego ze sponsorów. Nie ukrywa, że jest zachwycony Warszawą. - Podziwiam to piękne miasto - mówił w rozmowie "Kanałem Sportowym".

Padło też pytanie o polskich bokserów, których zna lub kojarzy. Bez wahania wymienił Andrzeja Gołotę, Dariusza Michalczewskiego, Tomasza Adamka i Mariusza Wacha. Zachwalał ich warsztat bokserski i był przekonany, że pojawią się ich godni następcy.

- Macie mnóstwo wojowników, dobrych wojowników. Polska to kraj, w którym wiecie, jak się boksuje. Pamiętam walki Gołoty z Riddickiem Bowem, Mikiem Tysonem i Lennoksem Lewisem. Widziałem wszystkie te walki. Adamek? Też go pamiętam, bo dorastałem w podobnej epoce. Adamek był trochę przede mną. Pamiętam, kiedy był mistrzem wagi półciężkiej i junior ciężkiej. I pamiętam, jak walczył z Kliczką we Wrocławiu - stwierdził.

Fury ma dobre wspomnienia z Polski jako bokser. Wygrywał tu swoje walki przed laty, a nawet został mistrzem Europy. Sam był zdziwiony, że od tego sukcesu minęło już kilkanaście lat, Warszawa i Polska w ogóle wyraźnie zmieniły się od tego czasu.

- Kilka razy tu boksowałem. W 2007 roku wygrałem w Warszawie mistrzostwa Europy. Przyjechałem tu również w ramach meczu Irlandia kontra Polska, także w 2007 roku, w Rzeszowie. To było dawno temu. Mój tata właśnie powiedział mi, że minęło już 18 lat, odkąd ostatnio tu byliśmy. Czas szybko leci… - przyznał.

Fury nie przewiduje powrotu na bokserski ring, zdementował wszelkie plotki. - Zupełnie nie tęsknię za boksem. Boksuję od dawna, właściwie odkąd byłem małym dzieckiem, a dziś mam już 37 lat. Czy tęsknię za ciosami w twarz? Nie, dziękuję. Mogę spędzać dużo czasu z moimi dziećmi i ojcem. Podróżujemy razem - wyznał.