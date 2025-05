Rewolucja w Ekstraklasie?! PZPN zdecydował ws. ostatniej kolejki w sezonie

Już w sobotę 24 maja sezon 2024/25 dobiegnie końca i mało kto może z tego powodu odetchnąć z ulgą tak mocno, jak sędziowie. Te rozgrywki były dla nich po prostu straszne. Regularnie zdarzające się kontrowersje, skandale, liczne błędy, zamieszanie z udziałem VAR-u. Zbyt wiele było spotkań takich jak ćwierćfinał Pucharu Polski Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (3:1), gdzie według ogólnej opinii białostoczanie zostali poważnie skrzywdzeni.

Nawet najspokojniejsi trenerzy tracą cierpliwość

Zresztą doszło już do tego, że nawet trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec nie wytrzymał. Jak dotąd jak ognia unikał krytykowania arbitrów, jednak po meczu z Górnikiem Zabrze (1:1), gdy Jagiellonia nie otrzymała rzutu karnego po faulu Josemy na Adrianie Dieguezie (uderzenie łokciem), szkoleniowiec nie zdzierżył. - Widzę, co się dzieje i coraz bardziej mi się to nie podoba. Jest duże prawdopodobieństwo, że złamię swoje zasady i skończę z dyplomacją. Uważam, że bardzo dużo jest tego w ostatnim czasie i to nie tylko w przypadku mojej drużyny - mówił Siemieniec.

PZPN najwyraźniej postanowił zareagować. W 33. kolejce Ekstraklasy szansę debiutu na najwyższym poziomie rozgrywkowym otrzymało dwóch arbitrów: Mateusz Piszczelok z Katowic i Tomasz Marciniak z Płocka (brat Szymona Marciniaka). Jak się okazuje, na liście sędziów głównych spotkań 34. kolejki również mamy dwóch nowicjuszy na poziomie ekstraklasowym.

Debiut za debiutem w Ekstraklasie. PZPN próbuje ratować sytuację

Mecz Zagłębia Lubin z Cracovią poprowadzi Łukasz Karski. To 32-letni arbiter ze Słupska, który od trzech sezonów regularnie prowadzi mecze pierwszoligowe. Ostatnim meczem przez niego prowadzonym było starcie między Chrobrym Głogów a Wartą Poznań (2:1) 11 maja. Za to w Gdańsku spotkanie Lechii z GKS-em Katowice będzie rozgrywane pod okiem Jacka Małyszka z Lublina. To już 45-letni sędzia z 15-letnim doświadczeniem w 1. Lidze, w której ma na koncie prawie 200 meczów.

Jeżeli do Karskiego, Małyszka, Marciniaka i Piszczeloka dorzucimy jeszcze Grzegorza Kawałko z miejscowości Wyszowate, który w 33. kolejce sędziował w Ekstraklasie dopiero po raz drugi (debiutował ponad dwa lata temu), a także Piotra Rzucidłę z Warszawy (debiut w rundzie jesiennej), daje nam to aż sześć nowych sędziowskich twarzy w Ekstraklasie. Jaki będzie efekt? Czas pokaże.