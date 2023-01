Haaland, Saka, a może Rashford. Wybór piłkarza miesiąca Premier League w FIFA 23 wyjątkowo trudny

To gracze FIFA lubią bardzo. Rozpoczęło się głosowanie na piłkarza miesiąca Premier League. W zasadzie będzie to zestawienie za listopad i grudzień, gdyż rozgrywki nie toczyły się na przestrzeni ich całości, a tylko w paru tygodniach przez mundial w Katarze. Nominowanych zostało ośmiu zawodników, a na wybór realnie wpłyną gracze Ultimate Team.

Wybór piłkarza miesiąca w Premier League. Trafi do FIFA 23

Grono nominowanych do nagrody jest naprawdę konkretne. Przewija się przez nie kilka głośnych nazwisk z czołowych klubów Premier League. Każdy z zawodników ma za sobą dobre tygodnie i nie sposób jest wskazać klarownego faworyta do wygranej.

Manchester United wystawia dwóch reprezentantów - Casemiro i Marcusa Rashforda. Brazylijczyk świetnie adaptuje się do warunków nowej ligi. To jedno z najsolidniejszych ogniw United od początku sezonu. Anglik z kolei jakby odżył po trudnych miesiącach. Znów strzela gole jak na zawołanie, a tego "Czerwone Diabły" potrzebują - konsekwencji i stabilności. Co warto zaznaczyć, Rashford wygrał już głosowanie we wrześniu.

Dwóch zawodników w głosowaniu ma też Arsenal, który też ma mocne podstawy, aby wierzyć w swoich podopiecznych. Bukayo Saka i Martin Odegaard to główni architekci sukcesu "Kanonierów" na półmetku sezonu. Trzymają się w świetnej formie, a listopad i grudzień nie były tu wyjątkami.

Mocnym kandydatem jak zawsze jest też Erling Haaland. Norweg trafia do grona nominowanych co miesiąc, ale na razie nie dostał wciąż specjalnej karty POTM w FIFA 23. Co prawda napastnik City wygrał w sierpniu, ale wtedy nowa FIFA nie była jeszcze dostępna, wobec czego Norweg cały czas czeka na przywilej pochwalenia się specjalną wersją dedykowaną dla Premier League.

Głosować na piłkarza miesiąca angielskiej ligi można klasycznie za pośrednictwem strony EA Sports.

Nominowani do nagrody w Premier League za listopad i grudzień to:

Erling Haaland ~ Manchester City

Bukayo Saka ~ Arsenal

Martin Odegaard ~ Arsenal

Marcus Rashford ~ Manchester United

Ben Mee ~ Brentford

Casemiro ~ Manchester United

Kieran Trippier ~ Newcastle United

Joao Palhinha ~ Fulham

