Świątek niczego nie kryła. Oto reakcja Polki na losowanie Roland Garros

Turniej WTA w Rzymie nie poszedł po myśli Igi Świątek. Polska tenisistka już w 1/16 finału przegrała z Danielle Collins (1:6, 5:7). A przecież był to dla niej ostatni test przed zbliżającym się Roland Garros. Świątek zabrała głos po losowaniu drabinki na ten turniej wielkoszlemowy. To nie jest dla niej najlepsze, czekają ją trudne mecze. "Jestem gotowa by ponownie grać o zwycięstwo" - stwierdziła.

Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel Otwórz galerię (3)