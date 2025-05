Szczęsny już się nie podoba w Barcelonie. "Za wszelką cenę"

Cały czas nie wiadomo, jaka będzie obsada bramki FC Barcelony w sezonie 2025/2026. Wielu polskich kibiców i ekspertów życzyłoby sobie, by tworzył ją duet: Wojciech Szczęsny - Marc-Andre ter Stegen. Właśnie oni grają w ostatnich spotkaniach FC Barcelony, ale numerem jeden jest były reprezentant Polski, który zebrał w tym sezonie sporo dobrych recenzji.

Wojciech Szczęsny już im się nie podoba? "Zrobił wystarczająco dużo"

Mimo że Wojciech Szczęsny często bardzo dobrze spisywał się między słupkami FC Barcelony, to Achraf Ben Ayad, dziennikarz "Mundo Deportivo" uważa, że klub potrzebuje wzmocnić obsadę bramki. Nie ma on co do tego faktu żadnych wątpliwości.

"Barcelona musi wzmocnić bramkę. To jasne. Każdy przeciętny kibic piłki nożnej zdaje sobie z tego sprawę. Ter Stegen potrzebuje zaciętej rywalizacji bardziej niż kiedykolwiek, a Szczęsny zrobił już wystarczająco dużo, wracając z emerytury, aby pomóc drużynie w tym sezonie. Mówiąc wprost, musimy wykorzystać to okno transferowe za wszelką cenę, aby dać drużynie nowe życie, a następnie pozwolić grać najlepszemu i najskuteczniejszemu zawodnikowi" - pisze Ben Ayad.

Według niego pozyskanie nowego, klasowego bramkarza jest niezbędne, by FC Barcelona znów sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów.

"Nie ma wątpliwości, że wszystkie drużyny będą próbowały wzmocnić składy. To coś oczekiwanego i logicznego po fantastycznym sezonie zespołu Flicka, który doskonale wie, jak ważne jest zapewnienie maksymalnej gwarancji w bramce. Jest to gwarancja wymagana na przykład w rozgrywkach o tak dużym znaczeniu jak Liga Mistrzów. Katalończycy, zmęczeni wieloma porażkami w ostatnich latach w tych rozgrywkach, marzą o odzyskaniu cennego trofeum, które stracili w 2015 roku, a to wymaga m.in. znacznych sukcesów od ich bramkarza" - dodaje dziennikarz.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w 30 spotkaniach, wpuścił 36 bramek, a w 14 meczach zachował czyste konto. Bilans ter Stegena to: 9 meczów, 11 wpuszczonych goli i jedno czyste konto.

Numerem jeden na liście działaczy FC Barcelony wśród bramkarzy jest Joan Garcia z Espanyolu. Zawodnik ten ma klauzulę odstępnego w wysokości 25 milionów euro. W razie spadku Espanyolu z La Ligi opcja wykupu spadnie do 15 milionów euro.