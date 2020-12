Polska światowym centrum dowodzenia. Zlecenia dla największych. Nowa stolica

Pewien deszczowy piątek w świeżo otwartym, ogromnym Production HUBie, należącym do ESL Polska od początku wcale nie zapowiadał się standardowo. Wiedziałem, że jadę do miejsca, które emanuje esportem na każdym kroku. ESL to światowy gigant organizujący największe wydarzenia esportowe na świecie. Jego filia znajdująca się w Polsce jest jednym z ważniejszych oddziałów w skali globalnej, a po otwarciu nowego studia jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu.

Największe studio esportowe w Europie

- Dzięki budowie Production HUBa staliśmy się niezmiernie ważną częścią globalnego ESL. Jakiś czas temu powstała strategia, którą lokalnie wymyśliliśmy. Chcieliśmy zacząć się specjalizować, robić coraz więcej dla dużych globalnych firm, obsługiwać coraz więcej projektów. Równolegle ESL podjął globalnie decyzję, aby pewne kompetencje centralizować. Obie te strategie do siebie pasowały. Zaczęliśmy od konsekwentnego rozwijania mocy produkcyjnej w okolicach 2015-2016 roku w trzech obszarach - rozwijając ilość studiów telewizyjnych oraz ich powierzchnię, inwestując w szkolenie ludzi i zatrudnienie, a także w sprzęt - mówi Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Polska.

Pracownicy ESL Polska w trakcie transmisji esportowej fot. Adam Łakomy/ESL Polska

Production HUB to największe studio dedykowane esportowi w całej Europie. Odbywają się tam transmisje praktycznie ze wszystkich możliwych gier esportowych. Będąc w studiu miałem okazję obserwować produkcję rozgrywek w grze mobilnej Clash of Clans. Swoją drogą, firma tworząca ten tytuł swego czasu zleciła polskiemu ESL stworzenie esportowych struktur ich produkcji. Dzisiaj ESL Polska nie robi nic innego, jak transmituje produkt, który po części sama stworzyła. Ma nawet osobę, która odpowiada tylko za ten tytuł.

Esportowe produkcje już dawno przestały być amatorskie

Wycieczkę po Production HUBie rozpocząłem od "starego" studia. Wszystkie napotkane przeze mnie osoby twierdziły jednak zgodnie, że mówienie o nim jako „starym” jest bardzo nieuczciwe, bowiem ono w żaden sposób się nie zestarzało i nadal z powodzeniem pełni ważną rolę w trakcie transmisji. Na miejscu nie brakowało wielu materiałów związanych z pechowym IEM Katowice 2020. Ten turniej był tak naprawdę jedną z pierwszych ofiar koronawirusa. Na dziesięć godzin przed rozpoczęciem gigantycznej imprezy, wojewoda podjął decyzję o zamknięciu wydarzenia dla publiczności. Przyniosło to oczywiście ogromne straty i pozostawiło spory niesmak, gdyż władze podjęły decyzję w ostatniej chwili, wiedząc od kilku dni jak wygląda sytuacja epidemiczna w kraju. Był to ogromny zawód nie tylko dla Polaków, ale również dla kibiców z całego świata, którzy zakochali się w Intel Extreme Masters nie tylko dlatego, że mogą oglądać najlepszych zawodników na świecie, ale również z powodu kibiców, którzy tworzą niepowtarzalną nigdzie atmosferę.

Jedna z reżyserek w Production HUB fot. Adam Łakomy/ESL Polska

Produkcja transmisji esportowej z prawdziwego zdarzenia już dawno wyszła poza amatorskie ramy. Streamowanie rozgrywki przez jedną osobę, która jest producentem, realizatorem, operatorem i komentatorem w jednym odeszło do lamusa w przypadku tak wielkich przedsięwzięć jak ESL. Za transmisje od strony produkcyjnej odpowiada dziesiątki osób, a każda z nich jest odpowiedzialna za inny trybik w maszynie, zwanej transmisją. Najbardziej odpowiedzialną rolę ma oczywiście producent, który finalnie podejmuje każdą decyzję związaną z tym co widzimy na ekranie. Często występuje sytuacja, że musi on wymyślić rozwiązanie w kilka sekund. Złośliwość rzeczy martwych to wyjątkowy wirus, z którym nie rzadko mierzą się organizatorzy wydarzeń oraz sami zawodnicy. Zepsuty sprzęt, zgłoszone awarie, wymienienie i włączenie nowego komputera często trwa kilka minut. To właśnie wtedy producenci muszą w ułamku sekundy podjąć decyzję co pokazać widzom. Jeżeli odbiorcy nie spodoba się to co zobaczy – nie ma litości. Wybór transmisji jest na tyle duży, że włączy sobie na ten czas inny kanał, a wtedy wiele osób po prostu zapomina o poprzednio oglądanej transmisji.

Tutaj produkowane są turnieje dla największych wydawców na świecie

O tym jak wielką inwestycją jest Production HUB świadczy fakt, że pracuje w nim ok. 150 osób. Pozwala to na wyprodukowanie trzech mniejszych transmisji oraz jednej wielkiej w tym samym czasie. Brzmi to imponująco, biorąc pod uwagę, że niemal każde wydarzenie transmitowane jest w wielu krajach jednocześnie. Rozmach, z którym działa ESL Polska nie bierze się jednak znikąd. Firma cieszy się zaufaniem wielkich producentów gier. - Teraz Production HUB jest miejscem, do którego trafiają największe projekty esportowe realizowane przez ESL, które nie są realizowane pod własną marką, czyli nie ESL Pro League czy ESL One, a projekty dla największych wydawców gier – chwali się Szlachetko.

Studio dla gier battle royale robi wrażenie fot. Adam Łakomy/ESL Polska

Nowe studio ESL Polska jest naprawdę gigantyczne. Składa się z wielu przestrzeni, w których można pokazywać rozgrywki. Dane mi było zobaczyć miejsce, z którego transmituje się zawody Brawl Stars oraz specjalnie przygotowane studio do PUBG Mobile. Niestety od czasu powstania stoi ono nieużywane. Przygotowano 64 miejsca dla graczy, którzy mieli zjechać z całego świata. Jednak miesiąc przez rozgrywkami podjęto decyzję, że całość odbędzie się tylko online, a wielki, pełen świateł stół dla ekspertów, zastąpiono green screenem, który wcale nie prezentuje się jednak gorzej, bo daje wszelkie możliwości kierowania scenerią. Koronawirus pokrzyżował plany i tutaj.

Polski esport ma się dobrze. Sporo osób uważa, że pandemia oddzieli porządne firmy od tych, które nie zajmują się esportem jak należy. Przetrwają tylko najsilniejsi, działający tak jak należy, czyli na zdrowych ekonomicznych zasadach. Z całą pewnością ESL Polska jest w tej pierwszej grupie, a katowicki Production HUB będzie tylko dodatkowym stymulatorem rozwoju.

Katowice jedną ze stolic globalnego esportu? To zdanie nie jest na wyrost, bo to właśnie w Polsce robi się esport na cały świat.

