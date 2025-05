Zobaczyli, że idzie Szczęsny. Tak kibice Barcelony potraktowali Polaka

Dla podopiecznych Hansiego Flicka spotkanie z Villarrealem było już tylko formalnością. Tytuł zapewnili sobie derbowym zwycięstwem 2:1 z Espanyolem w poprzedniej kolejce LaLiga. Mimo wszystko był to ostatni domowy mecz w tegorocznych rozgrywkach. Z tego powodu, chociaż 25 maja Barca zagra spotkanie z Athletic Bilbalo, klub w niedzielę zorganizował ceremonię dekoracji, podczas której drużyna na środku murawy Estadi Olímpic Lluís Companys mogła cieszyć się z tytułu, oklaskiwana przez swoich fanów.

Kibice oszaleli na widok Szczęsnego, ale ta łatka już się od niego nie odczepi

W trakcie samej dekoracji fanom dopisywały humory. I trudno im się dziwić. Barcelona ma za sobą znakomity sezon, a odzyskanie tytułu mistrza Hiszpanii poprzedziła triumfem w krajowym Superpucharze i Pucharze Króla. Dodatkowym, ale jakże ważnym smaczkiem dla kibiców jest to, że ekipa Hansiego Flicka aż cztery razy w sezonie pokonała Real Madryt.

Wojciech Szczęsny stał się jednym z bohaterów tak udanej kampanii. Chociaż Polak w klubie przebywa zaledwie od października ubiegłego roku, to w błyskawicznym tempie zdążył się zaaklimatyzować zarówno w drużynie, jak i mieście.

Kibice szybko pokochali Polaka nie tylko za klasę prezentowaną na boisku, ale też luz i spokój, który prezentuje poza zieloną murawą. Jednym z symboli jego stylu bycia stał się nałóg palenia papierosów. Mogłoby się wydawać, że taka przypadłość u zawodowego sportowca musi spotkać się z krytyką. Tymczasem fani Blaugrany zaakceptowali ją w przypadku 35-latka, wymyślając nawet przyśpiewkę "Szczęsny fumador" [tłum. Szczęsny palacz]. Mało tego, po triumfie w Pucharze Króla, podczas ceremonii wręczania trofeum sam prezes klubu Joan Laporta wykonał wobec bramkarza żartobliwy gest, pokazujący palenie papierosa.

Przy niedzielnej ceremonii, każdy z zawodników Barcelony był wywoływany przez spikera na płytę boiska. Tam drużyna wspólnie miała podnieść trofeum za wywalczenie mistrzostwa Hiszpanii. Kiedy doszło do nazwiska Szczęsnego, Polak pewnym wyluzowanym krokiem wkroczył na murawę Estadi Olímpic Lluís Companys. Wtedy kibice oszaleli. Na trybunach obiektu rozległy się oklaski... ale poza nimi, wielu fanów postanowiło zaintonować wspomnianą przyśpiewkę "Szczęsny fumador".

Spotkanie z Villarrealem zakończyło się wynikiem 3:2 dla gości. W bramce zamiast Szczęsnego stanął Marc-Andre ter Stegen, który z powodu długiej kontuzji został zastąpiony w trakcie sezonu przez Polaka. Kapitan Blaugrany powrócił już do zdrowia, lecz nie oznacza to powrotu do dobrej formy. W niedzielę nie obronił ani jednego strzału, a jego zachowanie podczas straty trzeciej bramki było wyjątkowo nieporadne.