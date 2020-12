Tak wygląda Instagram sędziego Coltescu po skandalu w LM. Tureccy hakerzy w akcji

Tak wygląda od wtorkowego wieczora konto na Instagramie Coltescu:

To reakcja tureckich hakerów, którzy są wściekli na rumuńskiego sędziego. Na koncie nie ma zdjęć, jest za to hasztag #niedlarasizmu.

Turcy wściekli na sędziego z Rumunii

W 12. minucie spotkania PSG - Basaksehir doszło do awantury na boisku. Przy linii bocznej pojawili się zawodnicy obu drużyn i sędzia główny. Piłkarze wyjaśniali coś sędziemu, Ovidiu Hateganowi, a ten ukarał żółtymi kartkami trzech graczy tureckiego zespołu, a także trenera Okana Buruka. Jego asystentowi Pierre'owi Webo pokazał czerwoną kartkę.

Profil Basaksehiru na Twitterze poinformował, że Webo został nazwany przez czwartego sędziego, Sebastiana Coltescu, "negru" (Tak tłumaczy się słowo "czarny" po rumuńsku. "Negro" to określenie znane z języka hiszpańskiego i obecne w większości rasistowskich sytuacji na boiskach z przeszłości. Stąd sugeruje się je także w tej sytuacji. "Negru" oznacza po rumuńsku "czarny" - przyp.red.) co może być odbierane jako określenie rasistowskie. - Oto co wydarzyło się w Paryżu (za zawodnikiem Basaksehiru): kilku członków drużyny protestowało przeciwko faulowi na ławce rezerwowych, a czwarty sędzia powiedział o asystencie trenera Buruka "wykopać stąd tego negro" - napisał na swoim profilu MisterChip, dziennikarz Alexis pracujący dla ESPN czy dziennika "AS".

Emanuel Rosu na Twitterze zamieścił pełne zdanie sędziego, które słychać w przekazie telewizyjnym. Zdanie brzmiało: "Ten 'negru' tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten 'negru' na ławce, to niemożliwe, żeby zachowywać się tak jak on" - tak czwarty sędzia przekazywał głównemu informację o problemach z Achille Pierrem Webo.

Spotkanie zostało przerwane, a dokończone ma być w środę o 18:55 z innym zespołem sędziów.

Pierwsze oświadczenie UEFA po skandalu w LM. Jest decyzja ws. sędziego