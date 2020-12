Gdzie ta magia i dawny blask?! Mina Leo Messiego mówiła wszystko

Królem goli w Lidze Mistrzów był i jeszcze przez jakiś czas będzie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma na koncie 132 bramki. Tyle że w tych bezpośrednich spotkaniach na boisku to Lionel Messi w Champions League częściej ucierał nosa byłej gwieździe Realu Madryt. Strzelił jego klubowi trzy gole, Ronaldo nie odpowiedział żadnym. To Argentyńczyk częściej schodził z boiska z trzema punktami. Zresztą, gdyby rozszerzyć tę rywalizację o wszystkie konfrontacje, to też byłaby ona dużo milsza dla Messiego (15-9 w wygranych meczach, 21-18 w golach). W grudniowy wieczór na Camp Nou Ronaldo mocno się za tą historię odgryzł, a Messi znów odczuł w jak słabej gra obecnie Barcelonie.

Gdzie ta magia?

Ronaldo odgryzł się Messiemu przynajmniej w statystykach, bo strzelił dwa gole. Nie były to jakieś zapadające w pamięć trafienia – dwa strzały z karnego. Pierwsze mocne, ale w środek bramki, jakby Portugalczyk wiedział, że ter Stegen mocno rzuci się w bok. Drugie już bliżej słupka, też z dużą siłą. Oprócz tego jednak Ronaldo specjalnie się w meczu nie wyróżnił. W drugiej połowie, kiedy to Barcelona nieporadnie atakowała, można było go raczej chwalić za włączanie się w obronę czy nawet gonienie Antoine’a Griezmanna, by uprzykrzyć mu życie. W ofensywie nie miał już wiele okazji. Jeszcze raz oprócz "jedenastek" celnie strzelił na bramkę rywali, wygrał jeden pojedynek, osiem razy stracił pilę, ale cieszył się ze zwycięstwa swej drużyny 3:0, bo jedno trafienie dołożył też Weston McKennie. Włosi zagrali skutecznie, momentami widowiskowo, kontrolowali spotkanie, choć dla Ronaldo był to raczej kolejny dzień w pracy, a nie wielki wieczór w Champions League.

Messi był zdecydowanie bardziej aktywny. Bramkę Gigiego Buffona nękał z gry i ze stałych fragmentów. W pierwszej połowie oddał dwa ładne celne strzały. Tyle że jeden w środek bramki drugi odbity na róg przez bramkarza. Zaskoczyć Buffona próbował też w drugiej połowie (w sumie 7 celnych strzałów), ale wychodziło mu to tak jak w tym całym sezonie - przeciętnie. Sytuacji nie poprawił też po rzutach wolnych. Na 53 takie wykonywane przez niego elementy gry, w tym sezonie, tylko raz zdołał zaskoczyć bramkarza. Z jego strzałem z wolnego na Camp Nou żadnych problemów nie miał też Buffon. Tym razem nikt przed nabiegającym na piłkę Argentyńczykiem nie drżał. Oczywiście Messi na boisku zrobił też dużo dobrego, sprytnie i celnie podawał, zwodził rywali. Nawet jeśli był najlepszym zawodnikiem Blaugrany na boisku (a był), to porażka jego drużyny 0:3 pokazuje, jak słaba to była Barcelona. Messi często przyciągał też uwagę realizatora transmisji nie dryblingami, ale swym poirytowaniem, rezygnacją i nietęgą miną. Jakby nie dowierzając jak niewiele argumentów ma do zaoferowania jego drużyna.

Jak się cieszyć ich rywalizacją?

To fantastyczne, że ci dwaj gracze tak długo pozostają na wysokim poziomie - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej, trener Barcy Ronald Koeman. Podziwiam ich obu, ponieważ dali nam wiele wspaniałych wieczorów z bramkami, hattrickami i niezapomnianymi zagraniami. Mam nadzieję, że na Camp Nou znów będziemy mogli cieszyć się ich rywalizacją - mówił Holender. Zapomniał o jednym. Aby Ronaldo i Messi mogli być ozdobą wielkich spotkań, muszą mieć wsparcie swoich drużyn. Argentyńczyk na Camp Nou go nie miał. Ronaldo specjalnie mieć nie musiał.