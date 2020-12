Robert Makłowicz wchodzi do gry! Tego nikt się nie spodziewał

Pandemia koronawirusa szczególnie uwydatniła problem wykluczenia wśród dzieci. Nie chodzi tylko o naukę zdalną, a również do relacje społeczne czy dostęp do kultury i rozrywki. Co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze starań, ponieważ uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Brak wiary w siebie oddziałuje negatywnie na ich obecną i przyszłą sytuację społeczną, relacje które tworzą, życie rodzinne czy ekonomiczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive!

Marcin Gortat, Piotr "Izak" Skowyrski i... Robert Makłowicz

W dniach od 9 do 13 grudnia odbędzie się 100-godzinny stream charytatywny, w którym wystąpią gwiazdy i influencerzy z sieci gamingowych devils.one, DobreStreamy, Fantasyexpo, Gameset, Honoris, JaRock oraz Knacks.pro. Wśród gwiazd zobaczymy takie osoby jakie Marcin ‘Jankos’ Jankowski, Jerzy Janowicz, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Marcin Gortat, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Robert Makłowicz, Piotr ‘izak’ Skowyrski, Damian ‘Nervarien’ Ziaja i wielu innych.

Alarm tuż przed MŚ w lotach narciarskich! "Stefan Horngacher rozpęta burzę"

Partnerem transmisji będzie NVIDIA. Z tego powodu najwyższe donacje zostaną nagrodzone najnowszymi modelami kart graficznych: GIGABYTE GeForce RTX 3090 GAMING OC za największą sumarycznie wpłatę, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME za drugie miejsce oraz GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC za trzecie.

O Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Dzieci uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z indywidualnym tutorem. Pod ich wpływem zaczynają radzić sobie z dotychczasowymi trudnościami i wierzyć w swoje marzenia, odkrywają swoje mocne strony.

Michał Kucharczyk w akcji. Niewytłumaczalne [WIDEO]

Akademia wyposaża dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości. 81% dzieci z Akademii Przyszłości odkrywa swoje mocne strony i zalety. 77% małych studentów bardziej wierzy w siebie, a aż 68% z nich dzięki udziałowi w programie zyskuje nowe plany i marzenia.