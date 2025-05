Amerykanie mają dość. Głośno apelują do Świątek: "Oczyść cały sztab"

"Z Igą dzieje się coś złego" - podkreślali hiszpańscy dziennikarze, wskazując, że głównie psychika jest źródłem kryzysu Świątek. Natomiast zdaniem Jerzego Janowicza jedną z przyczyn jest to, że rywalki rozszyfrowały grę Polki, a ona sama nie wprowadza żadnych urozmaiceń. - Zobaczyły, jak Iga gra, zaczęły się do niej przyzwyczajać, same podniosły poziom, poprawiły słabsze elementy. Stąd pojawił się u Igi duży zjazd mentalny - mówił. Jedno jest pewne, 23-latka ma spore kłopoty i nie wiadomo, czy zdoła się z nimi uporać przed Roland Garros.

Amerykanie zaniepokojeni formą i zachowaniem Świątek. Wypunktowali ją

Turniej we Francji będzie prawdziwym sprawdzianem dla Świątek, do którego przystąpi pod ogromną presją. Będzie bronić tytułu, a ewentualne potknięcie może zaowocować sporym spadkiem w rankingu WTA. Czy zdoła się przełamać w Paryżu, gdzie w przeszłości triumfowała czterokrotnie i wywalczyła też brąz igrzysk olimpijskich?

Nad tym dywagowali dziennikarze tennis.com. Z dość sporym przerażeniem patrzyli na to, co dzieje się z Polką w ostatnich miesiącach. Na tytuł czeka już niemal rok. "Wyraźne poczucie pilności było kluczem do triumfu w pięciu turniejach wielkoszlemowych w singlu. Tylko że w ciągu ostatnich 11 miesięcy to samo podejście wydaje się buntować" - zaczęli. "W rywalizacji na 'mączce' w tym roku Świątek została mocno pobita przez Jelenę Ostapenko, Coco Gauff, a także Danielle Collins. To oczywiście znakomite tenisistki, ale widok Polki rywalizującej w tak roztrzęsiony sposób jest niepokojący" - podkreślali.

Następnie redakcja wypunktowała Świątek i wskazała na jej słabe strony. To m.in. serwis, który zdaniem Joela Druckera, autora tekstu, stał się zbyt oczywisty i łatwy do wybronienia przez rywalki. "Nigdy nie byłem fanem jej okrojonego i sztywnego ruchu serwisowego" - pisał. Ale to nie jedyny aspekt, z którym nasza rodaczka ma problem. "Najbardziej zauważalny jest brak komfortu, który tenisistka ma w strefie przejściowej na korcie. To słabość, przez którą musi zbyt mocno uderzać z głębi kortu" - czytamy.

Jedno jest pewne. Mimo wielkich sukcesów w Paryżu Świątek nie będzie faworytką w 2025 roku. Kandydatkami do tytułu będą z kolei Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy nawet Jasmine Paolini, która w poprzednim sezonie dotarła do finału.

Amerykanie radzą Świątek. Cztery wskazówki

Miejmy nadzieję, że mimo wszystko Polka powtórzy sukces sprzed roku we Francji. Co powinna zrobić, by w kolejnych miesiącach odnaleźć lepszą formę? "Cztery radykalne sugestie" wysnuli dziennikarze tennis.com. Można się zdziwić. "Oczyść cały sztab szkoleniowy" - to pierwsza z nich. "Zatrudnij zaufanego przyjaciela, który będzie odpowiadał za kwestie logistyki, związane ze sprzętem czy treningiem" - to kolejna z rad.

Dwie następne sprowadzały się do tego, by Świątek cofnęła się do przeszłości i odnalazła w sobie ponownie radość z gry. "Wróć na kort, na którym rozpoczynałaś przygodę z tenisem i odkryj na nowo 10-latkę, która po prostu uwielbiała uderzać piłki. Zagraj ponownie w grze podwójnej z wiecznie optymistyczną Bethanie Mattek-Sands, z którą udało ci się awansować do finału Roland Garros w 2021)" - czytamy.

Rywalizacja w Paryżu już wystartowała. Obecnie rozgrywane są kwalifikacje. Turniej w głównej drabince rozpocznie się w niedzielę 25 maja i potrwa do 8 czerwca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Świątek, a także innych Polaków w Roland Garros na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.