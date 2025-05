A jednak stało się! Polska gospodarzem mistrzostw świata. Związek ogłasza

W 2025 roku Polska, a konkretnie miasto Katowice, jest jednym z gospodarzy EuroBasketu, czyli koszykarskich mistrzostw Europy. Na Śląsku zagrają m.in. Słowenia z Luką Doniciciem, czy napakowana gwiazdami reprezentacja Francji, a także Jeremy Sochan. Fani koszykówki w naszym kraju nie mają na co narzekać, bo już rok później ugościmy kolejny turniej.

Mistrzostwa Świata odbędą się w Polsce! PZKosz właśnie to ogłosił

W 2026 roku Polska będzie gospodarzem mistrzostw świata w koszykówce 3x3 - poinformował Polski Związek Koszykówki. Miastem gospodarzem będzie Warszawa, a rywalizacja będzie miała miejsce pod Pałacem Kultury i Nauki. Turniej odbędzie się w czerwcu.

"Warszawa w przyszłym roku będzie gospodarzem największej imprezy w koszykówce 3x3 - seniorskich mistrzostw świata kobiet i mężczyzn! Wysokie tempo, efektowne akcje, rywalizacja do ostatnich sekund - to wszystko już w przyszłym roku w stolicy Polski!" - czytamy w komunikacie związku.

Koszykówka w odmianie "trzech na trzech" cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co widać było już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie uważnie śledziło ją mnóstwo osób. Teraz fani w Polsce po raz kolejny będą mogli przekonać się o tym, jak bardzo emocjonująca jest taka rozgrywka. Wcześniej FIBA organizowała w naszym kraju mistrzostwa świata U23 (w Lublinie) oraz FIBA 3x3 Women’s Series w Katowicach.

- To ważny dzień dla FIBA i koszykówki 3x3. Warszawa nie jest przypadkowym wyborem, a decyzję o rozegraniu turnieju w Polsce poprzedziło wiele dyskusji. Wielkie podziękowania dla władz miasta stołecznego Warszawy i prezesa PZKosz za determinację w staraniu się o organizację turnieju. Jesteśmy tutaj, bo Polska jest jednym z pionierów koszykówki 3x3 - przekazał Andreas Zagklis, sekretarz generalny FIBA.

O co chodzi w koszykówce 3x3? Na boisku o wymiarach 15 na 11 metrów rywalizują dwa trzyosobowe zespoły, które mają również prawo do posiadania jednego zmiennika. Rzut za dwa punkty liczony jest jako jedno "oczko", a "trójka" to dwa punkty. Akcja trwa 12 sekund, a wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie 21 punktów lub będzie miał ich więcej po upływie 10 minut.