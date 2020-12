Deklasacja! Robert Lewandowski zniszczył rywali w plebiscycie. "Imponujące"

- Głosami pochodzącymi od 101 ekspertów ze 101 krajów na całym świecie Robert Lewandowski z Bayernu Monachium został wybrany graczem roku wg "FourFourTwo"- napisano na koncie twitterowym brytyjskiej gazety.

REKLAMA

Zobacz wideo Ikona Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Robert Lewandowski zrobił dzieciom mikołajkową niespodziankę! Wyjątkowe spotkanie [WIDEO]

Lewandowski najlepszym graczem świata 2020 roku wg "FourFourTwo". Zdeklasował konkurencję

Dziennikarze przyznawali kolejno: sześć punktów za pierwsze miejsce, cztery za drugie, trzy za trzecie, dwa za czwarte i jeden za piąte. Po zsumowaniu wszystkich głosów okazało się, że Lewandowski zgromadził aż 561 punktów na 606 możliwych do zdobycia. W sumie aż 87 dziennikarzy umieściło Polaka na pierwszej pozycji!

- Indywidualna forma Lewandowskiego była szczególnie imponująca w ostatnim roku. Polak strzelił 55 bramek w 47 występach w zeszłym sezonie dla Bayernu - oprócz tego dołożył do tego 10 asyst - możemy przeczytać w uzasadnieniu.

- Nie stara się robić nic innego. Nie dba o zdobywanie pięknych bramek, po prostu chce strzelać. Uderza w taki sposób, w jaki to jest w danym momencie koniecznie. Jest napastnikiem klinicznym. To właśnie w nim lubię - wychwalał Polaka Roy Makaay, były napastnik m.in. Deportivo czy Bayernu, na łamach "FourFourTwo". Na razie nie znamy jeszcze szczegółów głosowania na innych zawodników. Będą one znane w piątek.

Rummenigge nie wierzył w to, co widzi. Stoperzy rywali schowali Lewandowskiego do kieszeni

Rok 2020 jest najlepszym w karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski poprowadził Bayern Monachium do zwycięstw w Lidze Mistrzów, Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec. W każdych rozgrywkach został ich królem strzelców. W poprzednim sezonie Polak zdobył aż 34 gole w lidze niemieckiej, 15 w LM i 6 w Pucharze Niemiec. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach napastnik Bayernu ma na koncie już 15 goli w 15 meczach oraz 5 asyst.

Lewandowski Ikoną Futbolu?

Lewandowski ma szanse na główną nagrodę również w plebiscycie Sport.pl, czyli Ikonie Futbolu. Na swojego faworyta można głosować w poniższym sondażu, a wszystkie szczegóły plebiscytu znajdziecie pod tym linkiem >>