Imane Khelif we łzach. Przeżyła dramat po tym, co zrobił Elon Musk

Julia Szeremeta poległa w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu w kategorii do 57 kg z Lin Yu-Ting. Ta podczas ostatnich mistrzostw świata została za to wykluczona z imprezy przez Międzynarodową Federację Bokserską (IBA). Stało się tak, ponieważ - jak twierdzili organizatorzy - miała mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY. MKOI nie uznał jednak tych testów i pozwolił zarówno Tajwance, jak i będącej w takiej samej sytuacji Imane Khelif na udział w IO. Obie sięgnęły po złoto, co wywołało ogromne kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Imane Khelif nie wytrzymała. Bolesny cios w stronę Elona Muska

Tuż po pierwszej wygranej Khelif z Angelą Carini, która wycofała z walki po 46 sekundach, wymownie głos w mediach społecznościowych zabrali m.in. autorka książek o Harrym Potterze J.K. Rowling oraz multimiliarder Elon Musk. Ten zacytował post, nawołujący do sprzeciwu przeciwko rywalizacji mężczyzn wśród kobiet i wsparcia dla Angeli Carini. Dorzucił tylko od siebie krótkie "absolutnie".

Minęło parę tygodni, sprawa nieco ucichła, a teraz odpowiedzieć postanowiła właśnie Algierka. - Był jednym z pierwszych, którzy mnie zaatakowali w trakcie kampanii nienawiści. Mógłby mnie nienawidzić, gdyby chociaż mnie znał. Nie wiem, dlaczego stanął na czele tego ataku. Był okrutny wobec mnie, mojej rodziny. Moja matka trafiła do szpitala - powiedziała ze łzami w oczach we francuskim programie "Clique".

Pięściarka przyznała, że nie rozumie, dlaczego w ludziach jest tyle ukrytej nienawiści. - Moim przewodnikiem jest Bóg. Jestem praktykującą muzułmanką, dlatego przetrwałam te trudne chwile. Mam nadzieję, że w przyszłości będę silniejsza. Obiecuję, że wrócę jeszcze bardziej zmotywowana, by osiągnąć kolejne sukcesy - zapowiedziała.

Podczas transmisji wsparcie dla zawodniczki wyraził, mający algierskie korzenie twórca muzyczny DJ Snake. - Po tym, co zrobiłaś, zainspirowałaś nas, by mimo trudności, dążyć do celu. Szacunek, bo trzeba mieć mentalność ze stali, by wytrzymać taką lawinę krytyki. Gratuluję, jesteś wspaniałą kobietą - skwitował. 25-latka nie pozostała mu dłużna. - Bracie, dziękuję za wszystkie słowa. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w Paryżu - oznajmiła.

Elon Musk i J.K. Rowling pozwani do sądu. "Bała się oskarżenia"

Jakiś czas temu adwokat Khelif Nabil Boudi poinformował, że Elon Musk oraz J.K. Rowling zostali pozwani pod zarzutem uporczywego nękania w sieci, a odpowiednie dokumenty zostały już złożone do prokuratury. Dodał, że śledztwo obejmie również Donalda Trumpa, który publicznie wypowiadał się na temat złotej medalistki olimpijskiej.

Algierskie media kpiły ostatnio z Rowling, która rzekomo "bała się oskarżenia". Nie opublikowała żadnego wpisu w mediach społecznościowych od wielu dni. Mało tego usunęła aż 27 nieprzychylnych wpisów i komentarzy, które mogły ją obciążyć.