Oto co zrobiła J.K. Rowling po pozwie od Imane Khelif

"Co trzeba zrobić, żeby zakończyć to szaleństwo? Pięściarka musi zakończyć walkę z obrażeniami zmieniającymi życie? A może musi zostać zabita?" - pisała J.K. Rowling, odnosząc się do kontrowersji wobec Lin Yu-Ting. Nie minęło dużo czasu, a algierskie media dostrzegły, że Rowling przestała się udzielać medialnie, od kiedy pozew przeciwko niej złożyła Imane Khelif.

4 screen YT/BBC Otwórz galerię Na Gazeta.pl