Co za gest szejka! Pracownicy PSG dostali wyjątkowy "prezent"

Al-Khelaifi w imieniu katarskich szejków włada PSG od 2011 roku. Pieniądze z Bliskiego Wschodu pozwoliły zmienić klub z nieco już zakurzoną marką w jedną z największych organizacji piłkarskich na świecie. Paryżanie niemalże hurtowo wygrywają mistrzostwo Francji, które od momentu przejęcia klubu przez Katarczyków zdobyli aż jedenaście razy. Do tego siedmiokrotnie wznosili krajowy puchar, sześć razy Puchar Ligi, a także okazywali się najlepsi w jedenastu edycjach Superpucharu.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu są jednak europejskie puchary. Katarczycy nie po to inwestowali w PSG miliardy dolarów, niemalże w każdym sezonie rozbijając bank na kolejne hitowe transfery, by zadowolić się dominacją zespołu na krajowym podwórku. Ich obsesją stało się zdobycie Ligi Mistrzów. I jest nią do tej pory, gdyż po przeszło dekadzie działalności wciąż nie udało się tego osiągnąć.

Najbliżej celu PSG znalazło się w 2020 roku, kiedy zagrało w finale rozgrywek. Tam jednak lepszy okazał się Bayern Monachium, który zwyciężył 1:0 po bramce - o ironio - Kingsleya Comana. Wychowanka PSG, którego klub pozbył się kilka lat wcześniej. Teraz PSG znów stanie przed wielką szansą na wzniesienie pucharu. W finale tegorocznej edycji zagra z Interem Mediolan.

Al-Khelaifi wykazał się gestem! PSG pojedzie do Monachium... dosłownie całym klubem?

Biorąc pod uwagę to, że porażka w meczu o wymarzone trofeum nadeszła z rąk Bayernu, miejsce rozegrania tegorocznego finału Ligi Mistrzów może okazać się dla PSG bardzo symboliczne. Mecz zostanie rozegrany w Monachium.

Jak poinformował francuski "L’Équipe", z tej okazji pracownicy klubu z Paryża nie będą musieli martwić się o to, czy uda im się zdobyć wejściówkę na spotkanie, które może przejść do historii PSG. W specjalnej wiadomości wysłanej do osób zatrudnionych w organizacji Al-Khelaifi ogłosił bowiem:- "Wszyscy nasi pracownicy będą mieli okazję być z naszym zespołem podczas tej ostatniej misji w Monachium". O szczegółowych ustaleniach wyjazdu pracownicy mają zostać powiadomieni w kolejnych dniach. To ogromny gest, gdyż mowa o blisko sześciuset osobach pracujących w klubie!

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy PSG i Interem Mediolan odbędzie się 31 maja o godzinie 21:00 na Allianz Arenie.