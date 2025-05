Tak poszło Bednarkowi w meczu z Manchesterem City! Ależ sensacja

Southampton zanotowało jeden z najgorszych sezonów, jakie Premier League kiedykolwiek widziało. Pobili rekord, spadając do Championship na siedem kolejek przed końcem (nikt nigdy nie zrobił tego tak szybko). Pozostało im jedynie dokończyć sezon z godnością, choć trudno powiedzieć, by potwierdzenie degradacji zdjęło z nich presję i paradoksalnie pomogło rozwinąć skrzydła. W czterech ostatnich spotkaniach zdobyli bowiem tylko jeden punkt. Zespół po prostu ze wszech miar niegotowy na jakąkolwiek walkę w Premier League.

City miało piłkę. I na tym się pozytywy kończyły

Tenże zespół stanął w sobotnie popołudnie przed zadaniem napsucia krwi Manchesterowi City. Zespół Pepa Guardioli nadal nie może być pewien gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Anglicy mogą co prawda liczyć na pięć miejsc w LM, nie cztery jak wcześniej (ranking UEFA). Jednak "The Citizens" przed 36. kolejką mieli tylko 3 punkty przewagi nad szóstym Nottingham Forrest. Wpadka ze słabeuszem nie wchodziła w grę.

Goście w rzeczy samej od początku zdominowali przebieg spotkania, ale w pierwszej połowie zabrakło im tego, co najważniejsze. Gola. Trudno go jednak zdobyć, jak przez 45 minut oddaje się tylko jeden celny strzał i to w dodatku niezbyt groźny. Nawet rzut wolny z groźnej pozycji Kevina de Bruyne skończył się uderzeniem wysoko nad poprzeczką. Większośc akcji przerywała jednak defensywa rywali, dowodzona przez Jana Bednarka.

Bednarek i spółka jak ściana. Bramkarz mógł się co najwyżej odrobinę spocić

Polak tradycyjnie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Nasz reprezentant w całej beznadziei Southampton w tym sezonie był jednym z najrzadziej krytykowanych graczy. Możliwe, że to jego ostatni sezon w barwach "Świętych", bo jak informował Fabrizio Romano, po spadku w jego kontrakcie aktywowała się klauzula, pozwalająca wykupić go za zaledwie 6 mln euro. Zainteresowani już też ponoć są.

Zarówno przed przerwą, jak i po niej Manchester miał piłkę przez zdecydowaną większość czasu (ponad 70 proc. posiadania), ale jeśli chodzi o pomysł, co z nią zrobić, to już inna sprawa. Choć pomysły to może nawet mieli, gorzej z realizacją. - Ktoś by pomyślał, że mamy 74. minutę i 0:0 to pewnie tam Ramsdale dokonuje cudów w bramce, ale nic takiego nie ma miejsca - stwierdził wprost komentujący to spotkanie dla Viaplay Andrzej Twarowski. Nie minął się z rzeczywistością.

Ramsdale, Bednarek, poprzeczka. Bramka Southampton była zaczarowana!

W ostatnich minutach goście zamknęli gospodarzy niemalże w ich szesnastce. Jednak albo dobrze spisywał się Ramsdale (po strzale Savinho), albo defensorzy na czele z Bednarkiem. Polak w 84. minucie efektownie zablokował groźny strzał Kevina De Bruyne. Gospodarze ratowali się na wszelkie możliwe sposoby, a po strzale Omara Marmousha pomogła im nawet poprzeczka. W końcówce mogli nawet sensacyjnie strzelić na 1:0, ale Archer nie zdołał pokonać Edersona. Remis jednak dowieźli i mogli świętować, jakby co najmniej właśnie utrzymali się w Premier League.

Czyste konto Southampton przeciwko Manchesterowi City to być może nawet jedna z największych sensacji w tym sezonie Premier League. Gracze "The Citizens" mogli się spodziewać zasieków z dykty i trytytek, a tu mur jak w potężnej twierdzy. Inna sprawa, że brakowało im dziś precyzji i elementu zaskoczenia. Tak się po prostu nie dało wygrać. W efekcie mogą skończyć 36. kolejkę nawet na piątym miejscu, a ich przewaga nad szóstą lokatą może stopnieć do zaledwie punktu.

Southampton - Manchester City 0:0