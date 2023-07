Co z karierą Glika? Agent zabrał głos. Króciutko na temat powrotu do Polski

Od 1 lipca Kamil Glik pozostaje wolnym zawodnikiem. Wraz z końcem czerwca wygasła jego umowa z Benevento, dla którego sezon 2022/2023 zakończył się spadkiem do Serie C. W minionych rozgrywkach 35-latek rozegrał zaledwie 19 spotkań, ponieważ przez długi czas zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. W październiku 2022 roku miał kłopoty mięśniowe, a w styczniu doznał kontuzji łąkotki. Ostatecznie poddał się operacji, która wykluczyła go z gry na trzy miesiące.

Jeszcze w czerwcu pojawiły się doniesienia, że Polak może wrócić do Palermo, które reprezentował w sezonie 2010/2011. Nic z tego nie wyszło i środkowy obrońca już blisko miesiąc jest bez pracodawcy.

Kamil Glik ma dalej grać we Włoszech

Obecną sytuację w rozmowie z TVP Sport przybliżył jego agent, Jarosław Kołakowski. - Szukam Kamilowi klubu, rozmowy trwają. Główne miejsce to rynek włoski. Tamtejsze kluby dopiero teraz zaczynają dobierać zawodników. Zobaczymy jak to się potoczy - powiedział menedżer piłkarza.

- Teraz chcemy, żeby Kamil trafił do dobrego zespołu - dodał. Zapytany o możliwy powrót Glika do Polski odparł w krótki sposób. - Na to pytanie nie chcę odpowiadać.

Ostatni raz Kamil Glik w polskim klubie grał w latach 2008-2010, gdy reprezentował barwy Piasta Gliwice. Od tamtego czasu grał tylko we Włoszech i Francji. W Serie A i B (dla Palermo, SSC Bari, Torino i Benevento) rozegrał w sumie 247 spotkań, w których strzelił 14 bramek i zanotował siedem asyst. Z kolei w Ligue 1 (dla AS Monaco) to było 128 meczów i 11 bramek oraz sześć asyst.

Kamil Glik wróci do reprezentacji? Pazdan powiedział wprost

Nie ma wątpliwości, że brak gry sprawi, że Kamil Glik ponownie nie otrzyma powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. - Glik? Reprezentacja jest z nim utożsamiana. To jest kwestia trenera. Santos od początku nie stawia na tych, co byli podporą tej reprezentacji, więc myślę, że zabraknie powołania dla Glika w przyszłości - stwierdził na łamach "Kanału Sportowego" Michał Pazdan.