Grbić wskazał, kim zastąpi kontuzjowanych zawodników. Nie do wiary

W środę reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu. W półfinałowym spotkaniu z USA Biało-Czerowni przegrywali 0:2, ale byli w stanie odwrócić losy rywalizacji i zwyciężyć po tie-breaku 3:2. - Ja nigdy nie zwątpiłem. Polska górą - przyznał Tomasz Fornal w pomeczowym studiu Eurosportu.

Problem z kontuzjami w reprezentacji Polski siatkarzy

Zwycięstwo to okazało się pyrrusowe, ponieważ w trakcie spotkania kontuzji doznał Paweł Zatorski. Libero padł na boisko po zderzeniu z Marcinem Januszem i długo się nie podnosił. 34-latek doznał wówczas urazu barku, ale zażył leki przeciwbólowe i dokończył mecz. Kilka godzin po meczu Zatorski przekazał jednak pozytywne wieści. "Czucie w ręce wraca, bark chyba będzie żył" - napisał krótko w mediach społecznościowych.

W razie pogorszenia się jego stanu zdrowia we wczorajszym meczu zastępcą Zatorskiego miał być Kamil Semeniuk. "Miał go zastąpić Kamil Semeniuk, bo wyglądało na to, że nie będzie mógł kontynuować gry" - przekazał w wywiadzie pomeczowym Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez sport.interia.pl.

Na problemy zdrowotne narzekał również Marcin Janusz. 30-letni rozgrywający z bólem pleców opuścił część meczu z Amerykanami. W miejsce został wprowadzony Grzegorz Łomacz, który sprostał oczekiwaniom na boisku, ale na ten moment nie wiadomo, czy będzie miał zmiennika.

Na tych dwóch zawodnikach lista kontuzjowanych jednak się nie kończy. W meczu ćwierćfinałowym ze Słowenią urazu stopy doznał nasz środkowy - Mateusz Bieniek - i już wiadomo, że nie zagra do końca turnieju.

Grbić wskazał, kim zastąpi kontuzjowanych zawodników

A kim Nikola Grbić ewentualnie zastąpi kontuzjowanych zawodników? - Co zrobię? Naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że Janusz dojdzie do siebie. Jeśli nie, zagramy z Gregiem [Grzegorzem Łomaczem - przyp. red.]. Jeżeli coś stanie się jednemu ze środkowych, nie wiem, kogo wstawię - może na środku zagra Olek Śliwka, a na libero Semeniuk - mówił, cytowany przez sport.interia.pl.

Finał zaplanowano na sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00, a rywalami Biało-Czerwonych będą Francuzi. Gospodarze turnieju w półfinale niespodziewanie pokonali Włochów 3:0.