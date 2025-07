Podolski komentuje wybór nowego selekcjonera. "To nie powinno tak wyglądać"

Przez ostatnie trzy tygodnie przewinęło się wiele nazwisk w kontekście przejęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Wymieniano zarówno polskich, jak i zagranicznych trenerów. Wygląda na to, że Cezary Kulesza będzie skłaniał się ku polskiej opcji.

Podolski skomentował poszukiwania nowego selekcjonera

Od samego początku poszukiwań nowego selekcjonera pada nazwisko Jana Urbana, który w kwietniu został zwolniony z Górnika Zabrze. Jest faworytem mediów m.in. ze względu na wieloletnie doświadczenie pracy w polskiej piłce oraz osobowość. Dziennikarz portalu goal.pl Piotr Koźmiński ujawnił, że rozmawiał niedawno z Lukasem Podolskim nt. Urbana. Mistrz świata z 2014 r. przekonywał, że to Cezary Kulesza musi najpierw wiedzieć, jakiego chce selekcjonera.

Z jego wypowiedzi wynika, że najwidoczniej prezes PZPN nie ma określonej wizji ławki trenerskiej i gry zespołu, a skoro może samodzielnie wybrać selekcjonera, to powinien mieć jakieś wyobrażenie o reprezentacji. To ułatwiłoby cały proces poszukiwań nowego selekcjonera.

- Rozmawiałem z Lukasem Podolskim jakiś czas temu, pytając go, czy Urban byłby dobrym kandydatem. A on mówi: "Ale to w ogóle tak nie powinno wyglądać. Najpierw musisz wiedzieć, jak chcesz grać, jakiego profilu szukać, jak ta reprezentacja ma wyglądać" - zdradził Koźmiński w programie na kanale YouTube portalu meczyki.pl.

Uważa się, że Urban byłby w stanie oczyścić atmosferę w szatni i wokół reprezentacji. Według wcześniejszych doniesień Urban nie pasowałby jednak do profilu Kuleszy. Prezes PZPN miałby nie uznawać go za trenera rządzącego w zespole twardą ręką i bardzo stanowczego.

Mniej się mówi o możliwym stylu gry reprezentacji pod wodzą nie tylko Urbana, ale jakiegokolwiek selekcjonera.

Najbliższy mecz reprezentacja Polski zagra 4 września z Holandią w Rotterdamie.