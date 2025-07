Co za wieści ws. wielkiego polskiego talentu. Sam Romano ogłosił!

Potulski to wychowanek Lechii Gdańsk - jej barwy reprezentował w latach 2015-2021. Następnie trafił do Legii Warszawa, z której w 2023 roku wyjechał do Niemiec. Mainz widziało w nim przyszłego środkowego obrońcę na poziomie Bundesligi. Polaka cechują przede wszystkim świetne warunki fizyczne (195 cm wzrostu), ma też za sobą liczne występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju. Swego czasu przecinał się na boisku z Pau Cubarsim, swoim rówieśnikiem z FC Barcelony.

Kacper Potulski rośnie w Niemczech. Chcą go na dłużej

Co ciekawe, Legia w 2023 roku chciała zatrzymać Potulskiego, ale ten sam zdecydował o transferze do klubu Bundesligi. - Nie chodziło o finanse, lecz o to, że Mainz miało na mnie bardzo konkretny plan. Czułem, że tutaj mogę się jeszcze lepiej rozwinąć. Wiedziałem, że będzie to wyzwanie i pod każdym względem będzie trudniej. O to właśnie chodziło - opowiadał wówczas obrońca na sport.tvp.pl.

Potulski wspomniał też o obawach, że w Legii zbyt wiele czasu spędziłby w drużynie U-19 albo rezerwach, zamiast szybko dostać szansę w pierwszej drużynie. Wydaje się, że Mainz faktycznie działa zgodnie z życzeniami Polaka. Potulski jest właśnie w trakcie okresu przygotowawczego wraz z seniorską ekipą, prowadzoną przez Bo Henriksena, a ciekawe wieści przekazał teraz Fabrizio Romano.

Słynny dziennikarz informuje, że Potulski dogadał się w Mainz w sprawie przedłużenia kontraktu. W związku z nową umową ma grać w Niemczech przynajmniej do 2028 roku, z opcją o przedłużenia o jeszcze jeden sezon. Można zatem powiedzieć, że kariera obrońcy rozwija się na ten moment wzorowo, a to oczywiście dopiero początek jego przygody z piłką.