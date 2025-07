Mecz Świątek - Tauson "rozstrzygnięty"? Duńczycy piszą wprost

Do tej pory nie kojarzyliśmy Igi Świątek z najlepszą grą na trawie, ale na tegorocznym Wimbledonie idzie jej świetnie. Jest już tylko jeden mecz od ćwierćfinału - to właśnie tę fazę turnieju osiągnęła w 2023 roku, gdy zagrała najlepszy Wimbledon w swojej karierze. Jej najbliższa rywalka - Clara Tauson - nigdy wcześniej nie przeszła nawet pierwszej rundy tego Wielkiego Szlema.

Świątek i Tauson wśród faworytek? Oto co piszą duńskie media przed ich meczem na Wimbledonie

Teraz Tauson nie dość, że zagra w 1/8 finału, to dopiero co pokonała Jelenę Rybakinę, czyli zawodniczkę, która na Wimbledonie odnosiła największe sukcesy w karierze (zwycięstwo w 2022 roku, półfinał w 2024 roku). Duńscy eksperci uważają, że mecz Świątek - Tauson to starcie dwóch faworytek do końcowego zwycięstwa. Michael Mortensen i Kresten Mosbaek "kompletnie się zgadzają, jeśli chodzi o kobiety. Sabalenka leci po tytuł, ale Tauson liczy na niespodziankę" - czytamy na dr.dk.

To właśnie Białorusinkę wskazują jako numer jeden do końcowego zwycięstwa, ale Iga Świątek w ich rankingu zajmuje drugie miejsce.

- Do tej pory grała naprawdę dobrze na tym turnieju oraz poprzednim w Bad Homburgu, gdzie doszła do finału. Jest pewna siebie i pokazuje, że dobrze się tu czuje. Tak jak mówi: piłka tenisowa i zielona trawa do niej przemawiają. Jest naprawdę groźna - stwierdził Mortensen.

- Wimbledon nigdy nie był jej ulubionym turniejem, ale wygląda na to, że w tym roku w końcu udało jej się zrozumieć trawę. Szanse Świątek na osiągnięcie finału nie spadły po tym, jak Jelena Rybakina przegrała z Clarą Tauson - powiedział Kresten Mosbaek.

Jako trzecią tenisistkę, która może wygrać Wimbledon duńscy eksperci wskazali Mirrę Andriejewą. Czwartą kandydatką do tytułu jest dla nich ich rodaczka - Clara Tauson.

- Nigdy nie grała lepiej. Mecz w sobotę przeciwko Rybakinie był zdecydowanie jej najlepszym na trawie. To może być nawet jeden z najlepszych meczów w jej karierze. Jeśli będzie potrafiła przenieść to na mecz przeciwko Idze Świątek, to wydaje mi się, że ma naprawdę duże szanse - zaznaczył Mortensen.

- Gauff odpadła, Pegula odpadła, Paolini odpadła. Kogo więc wybrać? Patrzymy na Dunkę. Droga Tauson do finału jest trudna, ale z Rybakiną pokazała, że stać ją na pokonywanie najlepszych na świecie. Jeśli pokona również Igę Świątek, to nagle jej perspektywy będą wyglądać bardzo fajnie - dodał Mosbaek.

Zwyciężczyni meczu Świątek - Tauson awansuje do ćwierćfinału, gdzie zagra z Ludmiłą Samsonową lub Jessicą Bouzas Maneiro. Polsko-duńskie starcie zaplanowano na poniedziałek 7 lipca. Będzie to trzeci mecz tego dnia na korcie numer jeden, więc nie powinien się on zacząć wcześniej niż o godzinie 17:00. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.