Amerykanka spróbowała polskiego specjału. "Chciałabym to wypluć"

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie Wimbledonu. Polka wygrała 6:2, 6:3 z Amerykanką Danielle Collins, a to spotkanie trwało 77 minut. Kolejną rywalką Igi będzie Clara Tauson z Danii, z którą Świątek ma dodatni bilans (2-0). W trakcie Wimbledonu Świątek już ujawniła, że bierze na pamiątkę ręczniki turniejowe. - Myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka. Szczerze? Biorę je wszędzie. Ludzie po prostu tego nie zauważają, ale tutaj nagle stało się to ważne - wyjaśniała Świątek. Iga powiedziała też o swoich umiłowaniach gastronomicznych.

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Amerykanie spróbowali posiłku, o którym mówiła Świątek. "Chcę to wypluć"

Świątek zwierzyła się, że jej ulubionym jedzeniem w dzieciństwie był makaron z truskawkami i jogurtem.

- Mam swoje ulubione danie, jadłam je w dzieciństwie. To makaron z truskawkami, do tego z jogurtem. Powinniście spróbować, to jest świetne. Myślę, że latem dzieci jedzą to bardzo często. Nie wiem. To po prostu idealne połączenie smaków! W Polsce też mamy świetne truskawki. Mój tata dodaje do nich śmietanę. W Polsce to taka 18-procentowa. Dodaje śmietanę i trochę cukru. Ja próbuję jeść to z jogurtem, żeby chociaż udawać, że to zdrowy posiłek - przekazała Iga po meczu z Danielle Collins.

Dziennikarki ESPN postanowiły spróbować dania, o którym mówiła Świątek. - Jeżeli 1, to bardzo złe, a 10 to dobre, to daję 1,2. To jest okropne. Chciałabym to wypluć natychmiast - stwierdziła Coco Vandeweghe, była amerykańska tenisistka. - Nie uważam, że to jest takie złe. Dałabym 4 na 10 - dodała druga z dziennikarek.

W komentarzach internauci byli zdziwieni sposobem przyrządzenia tego posiłku. "Czuję się urażona tym, jak źle to zostało przygotowane", "jeśli jest przygotowane z angielskich składników, na pewno będzie bez smaku, w Polsce to najlepsze danie, jakie kiedykolwiek jadłem", "zrób to dobrze, a potem spróbuj, to jest pyszne", "to wspomnienie mojego dzieciństwa", "wszystko jest tutaj nie tak, poprawcie to" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Mecz między Igą Świątek a Clarą Tauson odbędzie się w poniedziałek na korcie numer jeden, jako trzecie spotkanie w kolejności od godz. 14:00. Polka i Dunka powinny wyjść na kort po godz. 17:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.