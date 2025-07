Carlos Alcaraz wskazał faworyta do Złotej Piłki

- Nie potrafię wskazać tylko jednego zawodnika, ale jest wielu mocnych kandydatów: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vitinha - mówił Cristiano Ronaldo na temat tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki. Portugalczyk sam zdobył tę nagrodę aż pięciokrotnie, po raz ostatni w 2017 roku, ale teraz nie ma wyraźnego faworyta.

Carlos Alcaraz mówi wprost. To ten piłkarz powinien zdobyć Złotą Piłkę

Faworyta ma za to Carlos Alcaraz. Hiszpański tenisista, który rywalizuje obecnie na Wimbledonie, został ostatnio zapytany przez stację BBC Sport o TOP 3 Złotej Piłki. Nie wahał się ani chwili i na pierwszym miejscu wskazał rodaka. - Lamine Yamal - powiedział. Kogo umieścił za jego plecami? Piłkarza PSG i kolejnego z FC Barcelony. - Ousmane Dembele i Raphinha - wymieniał.

I faktycznie, wydaje się, że właśnie między tą trójką rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa w prestiżowym plebiscycie. Największe szanse daje się Francuzowi, choć media zwracają uwagę na jedno. Jeśli PSG nie wygra Klubowych Mistrzostw Świata, wówczas notowania Dembele mogą nieco zmaleć. To pewnie jedna z nielicznych sytuacji, kiedy to kibice Barcelony mogą nieco przychylniej patrzeć na Real Madryt i chcieć zwycięstwa odwiecznego wroga. To właśnie piłkarze Xabiego Alonso zagrają z PSG w półfinale KMŚ. Jedno jest pewne - zarówno Yamal, jak i Dembele mocno przyczynili się do sukcesów własnej drużyny w ostatniej kampanii.

Brytyjczycy wskazują innego faworyta

Typy, co do Złotej Piłki, podali też dziennikarze TNT Sports. I mocno zaskoczyli, bo ich zdaniem nagrodę zgarnie ktoś spoza trójki wspomnianej przez Alcaraza. Kto dokładnie? To kolega z zespołu Dembele. "Bez niego nic nie działa" - pisali, wskazując, że może dojść do sporego zaskoczenia, podobnie jak przed rokiem, kiedy wszyscy byli przekonani o zwycięstwie Viniciusa Juniora, a statuetkę otrzymał Rodri.

O tym, kto ostatecznie zostanie laureatem Złotej Piłki, przekonamy się już 22 września. Ceremonia klasycznie odbędzie się we Francji. Relację tekstową z tego eventu będzie można śledzić na Sport.pl.