Alcaraz zobaczył, że obok idzie Świątek. Oto co zrobił

Iga Świątek (1. WTA) we wtorek, 27 sierpnia rozpoczęła rywalizację w US Open, czyli w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Polka po niespełna dwóch godzinach pokonała Rosjankę Kamillę Rachimową 4:6, 6:7(6). - Momentami niektórzy mogli przecierać oczy ze zdumienia, a inni rozkładali ręce, obserwując zagrania Igi Świątek w meczu otwarcia US Open. Były takie fragmenty w pojedynku polskiej tenisistki z Rosjanką Kamillą Rachimową, gdy sama sobie utrudniała życie, co zdarzało się jej już kilka razy w ostatnich tygodniach. Nieco zaprzeczyła tym swoim słowom sprzed kilku dni, ale uniknęła koszmaru tego lata - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

W całym meczu Polka zanotowała aż 41 niewymuszone błędy, podczas gdy jej rywalka 24 i posłała łącznie pięć asów, a jej przeciwniczka dwa.

Tuż po meczu udzieliła dla organizatorów krótkiego wywiadu na korcie. - Próbowałam zaadaptować się do kortu Arthura Ashe'a. Chciałam poczuć się tutaj jak na najlepiej. Jestem pewna, że z dnia na dzień będę nabierać rytmu. Ten kort jest niesamowity. To największy stadion w tenisie. Na pewno czuję, że to naprawdę wielka sprawa. Dziękuję wam, że przyszliście i mnie wspieraliście - powiedziała do kibiców.

Tak Carlos Alcaraz przywitał Świątek. Kamery wszystko nagrały

Teraz Iga Świątek przygotowuje się do meczu II rundy, w którym zmierzy się z Japonką, Eną Shibaharą, zajmującą miejsce w trzeciej setce w zestawieniu WTA. Ostatnio 23-latka spotkała się na korcie z Carlosem Alcarazem (3. ATP). Kamery uchwyciły ich przywitanie, a wideo pojawiło się w serwisie X. Widać na nim, jak Hiszpan przechodząc obok niej, dotknął jej lewe ramię, a następnie odwrócił się do tyłu, aby zobaczyć reakcję naszej zawodniczki.

Opublikowane wideo szybko skomentowali internauci. "To nie jest lubienie, to jest bardzo lubienie", "Trochę to słodkie, nie będę kłamać", "Jak słodko, pobłogosław go" - czytamy.

Alcaraz też rywalizuje w turnieju US Open. W I rundzie pokonał Australijczyka Li Tu (186. ATP) 6:2, 4:6, 6:3, 6:1. W II rundzie zmierzy się z Holendrem Boticiem van de Zandschulpem (74. ATP).